Учёный объяснил причину нашествия насекомых и пауков в России этим летом
Биолог Михаил Воробьёв прокомментировал всплеск численности комаров, клещей и пауков в некоторых регионах. Он подчеркнул, что это регулярное природное явление, которое со временем выходит на плато благодаря экологическому равновесию.

Нашествие комаров, мошек, пауков и клещей в этом лете стало заметным явлением для многих россиян. Учёный-биолог Михаил Воробьёв в интервью Life.ru объясняет причины такого всплеска активности насекомых и аранидов.

В некоторых регионах сложились благоприятные условия для массового размножения определённых видов, что происходит достаточно регулярно. То в одном году преобладают божьи коровки, в другом - тополиная моль или боярышниковая огнёвка, а в текущем сезоне внимание привлечены пауки, клещи и комары. Подобные всплески часто случаются, но человек практически не может их контролировать, поскольку на популяции влияет целый комплекс природных факторов. Однако специалист отмечает, что за ростом численности вредителей следует активное размножение их естественных врагов, что со временем приводит к экологическому равновесию.

Хотя для этого требуется определённый период, в долгосрочной перспективе популяции многих насекомых, вероятно, сократятся из-за внутривидовой конкуренции, ослабленной генетики и неспособности части особей перезимовать. Важно помнить, что комары, клещи и пауки - неотъемлемая часть живой природы, с которой человечество сосуществует всегда. Резкие колебания численности являются естественным элементом экосистем, и, хотя краткосрочные неудобства могут быть ощутимы, в целом система саморегулируется. Жителям стоит просто подготовиться к следующему сезону, учитывая, что подобные циклы повторяются, и вести наблюдение за сохранением окружающей среды

