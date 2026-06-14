Учитель из Башкирии требует от Конституционного суда проверить включение надбавок в МРОТ

Лола Лутфуллина, бывшая учительница детей с ОВЗ, обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность норм Трудового кодекса, позволяющих учитывать районные коэффициенты и надбавки при формировании минимального уровня заработной платы.

В Конституционный суд Российской Федерации обратилась жительница Башкирии Лола Лутфуллина с требованием проверить конституционность ряда норм Трудового кодекса, позволяющих включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) различные компенсационные и стимулирующие выплаты.

Лутфуллина, бывшая учительница, специализировавшаяся на обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальной школе Дюртюлинского района, в 2024 году подала иск к работодателю о взыскании недополученной заработной платы. По её мнению, судя по практике работодателей, в расчёт МРОТ был включён районный коэффициент, уральская надбавка, а также надбавки за работу с ОВЗ, тем самым уменьшая реальное значение дополнительных выплат, которые должны начисляться сверх базовой части зарплаты.

Суд первого уровня в июле 2024 года отказал в удовлетворении требований о выплате недоимки, компенсации за просрочку, морального вреда и судебных расходов, а апелляционные инстанции оставили решение без изменений. Лутфуллина утверждает, что такая практика противоречит конституционному праву на справедливую оплату труда. Она просит проверить статьи 129, 133, 133.1 и 149 Трудового кодекса в части их применения к учёту вышеуказанных надбавок при доведении заработка до уровня МРОТ.

По её мнению, сначала работнику должна быть гарантирована минимальная заработная плата, а уже затем к ней могут добавляться районные коэффициенты, надбавки за особые условия труда, работа с детьми с ОВЗ и прочие выплаты. В её заявлении подчёркивается, что работа с детьми с ОВЗ требует дополнительной квалификации и связана с повышенной нагрузкой, поэтому такие выплаты должны сохранять компенсационный характер, а не "растворяться" в пределах МРОТ. Эксперты подтверждают, что проблема не уникальна для одной школы, а является системной.

Доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Мария Кутарова отмечает, что региональные и муниципальные нормативные акты часто включают в перечень дополнительных выплат надбавки за квалификационную категорию, проверку тетрадей, классное руководство и работу с ОВЗ, что создаёт риск формального соответствия МРОТ, но фактической утраты надбавок. Юрист Key Consulting Group София Жидких указывает, что Конституционный суд уже в ряде дел исключил из расчёта МРОТ такие выплаты, как районные коэффициенты, надбавки за работу в особых климатических условиях, оплату сверхурочных, ночных и праздничных смен.

Однако в отношении надбавок за работу с детьми с ОВЗ правоприменительная практика остаётся дискуссионной, поскольку некоторые специалисты рассматривают их как часть базовой оплаты за должностные обязанности, а не как отдельную компенсацию. Юрист Мария Федотова отмечает, что аналогичные споры возникают и у работников иных отраслей, занятых в особых условиях.

Конституционный суд в 2017 году запретил включать в МРОТ районные коэффициенты и северные надбавки, а в 2019 году - надбавки за сверхурочную и ночную работу, создав тем самым прецедент, который заявительница надеется увидеть применённым к её делу





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