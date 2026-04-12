Ученые опровергли связь между кофеином и бессонницей: новое исследование

Бристольский университет: умеренное употребление кофеина не влияет на сон. Масштабное исследование с использованием генетических данных сотен тысяч человек показало, что традиционные представления о негативном влиянии кофеина на сон, по крайней мере, в умеренных количествах, не соответствуют действительности. Авторы работы применили метод менделевской рандомизации, чтобы отделить влияние кофеина от факторов образа жизни.

Москва, 12 апреля – АиФ-Москва. Ученые из Бристольского университета провели масштабное исследование , целью которого было выяснить влияние регулярного, умеренного потребления кофеин а на качество сна и риск развития хронической бес сон ницы. Результаты работы, опубликованные в авторитетном научном журнале Journal of Sleep Research, показывают, что традиционные представления о негативном воздействии кофеин а на сон , по крайней мере, в умеренных количествах, не соответствуют действительности.

Для достижения максимальной объективности исследования была применена методология менделевской рандомизации, что позволило авторам отделить влияние кофеина от многочисленных сопутствующих факторов, которые могли бы исказить результаты, таких как курение, стресс, недостаток физической активности и другие аспекты образа жизни, способные влиять на сон. Исследователи проанализировали генетические данные сотен тысяч человек, что дало возможность выявить причинно-следственные связи между генетической предрасположенностью к потреблению кофеина, скоростью его метаболизма и параметрами сна. Полученные данные указывают на то, что генетическая предрасположенность к более высокому потреблению кофеина, как правило, не приводит к увеличению риска развития бессонницы или сокращению продолжительности ночного сна. Более того, у людей с такой предрасположенностью даже наблюдается снижение дневной сонливости и, соответственно, уменьшение частоты дневного сна. Это противоречит распространенному мнению о том, что кофеин, употребляемый в течение дня, непременно нарушает сон ночью. Важно подчеркнуть, что данное исследование охватывает умеренное потребление кофеина. Чрезмерное употребление, конечно, может иметь другие последствия, в том числе и негативное воздействие на сон, но в рамках умеренных доз, полученные результаты свидетельствуют об отсутствии такой связи.\В ходе исследования был также изучен вопрос о влиянии скорости метаболизма кофеина на качество сна. Результаты показали, что люди с более быстрым метаболизмом кофеина, то есть те, у кого кофеин быстрее выводится из организма, также не испытывают негативного влияния на сон. Это логично, поскольку предполагается, что кофеин в их организме находится в активной фазе воздействия значительно меньшее время. Данный факт подтверждает вывод о том, что основным фактором, влияющим на нарушения сна, является не сам кофеин, а, скорее всего, другие факторы образа жизни, которые часто ассоциируются с потреблением кофе. Интересен также факт, что у людей с генетической предрасположенностью к типу «сова», то есть тех, кто предпочитает бодрствовать в поздние часы и поздно ложиться спать, наблюдается тенденция к меньшему потреблению кофеина. Это может свидетельствовать о сложной взаимосвязи между циркадными ритмами, генетикой и привычками в употреблении кофеина. Авторы исследования подчеркивают, что нарушения сна, часто приписываемые кофе, в большинстве случаев обусловлены совокупностью различных факторов, таких как неправильное питание, недостаток физической активности, стресс и другие факторы окружающей среды, а также индивидуальные особенности образа жизни. Необходимо также учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину, которая может варьироваться от человека к человеку.\В целом, данное исследование ставит под сомнение традиционные представления о негативном влиянии умеренного потребления кофеина на сон. Оно указывает на необходимость более тщательного изучения факторов, влияющих на качество сна, и подчеркивает важность индивидуального подхода к оценке воздействия различных веществ на организм. Полученные результаты могут иметь важное значение для разработки рекомендаций по здоровому образу жизни и профилактике нарушений сна. Учитывая распространенность потребления кофеина во всем мире, результаты этого исследования могут стать важным шагом к более обоснованным рекомендациям относительно здорового образа жизни и питания, а также помочь людям лучше понять индивидуальные особенности своего организма и влияние различных факторов на качество сна. Важно помнить, что хотя умеренное потребление кофеина, согласно исследованию, не оказывает негативного влияния на сон, чрезмерное употребление, безусловно, может приводить к проблемам. Рекомендуется придерживаться разумных дозировок и учитывать индивидуальную переносимость кофеина. Это исследование подчеркивает сложный характер взаимосвязи между различными факторами и здоровьем, и показывает, что для понимания этих взаимосвязей необходимы более масштабные и детальные исследования, основанные на строгих научных методах





