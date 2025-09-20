Ученые раскрыли новые механизмы старения кожи: реакция на напряжение играет ключевую роль

Исследование Университета Бингемтона показало, что старение кожи связано не только с потерей коллагена, но и с изменением ее реакции на напряжение. Открытие открывает новые возможности для создания таргетированных кремов и разработки методов диагностики биологического “механического возраста” кожи.

Ученые из Университета Бингемтона провели новаторское исследование, которое переворачивает устоявшиеся представления о процессе старения кожи. Результаты, опубликованные в престижном научном журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (JMBBM), указывают на то, что старение кожи — это не просто следствие потери коллаген а, как считалось ранее, но и комплексное изменение ее механических свойств, в частности, реакции на механическое напряжение.

Команда под руководством доцента биомедицинской инженерии Гая Германа сосредоточилась на изучении образцов кожи, взятых у людей в возрасте от 16 до 91 года, представляющих собой широкую возрастную выборку, необходимую для выявления закономерностей, связанных со старением. Для проведения эксперимента ученые использовали тензометр — высокоточный прибор, предназначенный для измерения реакции материалов на растяжение и сжатие. С его помощью исследователи имитировали нагрузки, которым кожа подвергается ежедневно, будь то движения мышц, воздействие силы тяжести или внешние механические воздействия. Главным открытием стало наблюдение, что при растяжении кожи в одном направлении происходит ее сжатие в другом, причем этот эффект усиливается с возрастом. Это фундаментальное изменение механических свойств кожи, которое не учитывалось в предыдущих исследованиях, объясняет формирование морщин и складок. \Полученные данные предоставляют новые перспективы в понимании механизмов старения кожи и разработки инновационных методов борьбы с его проявлениями. Ранее считалось, что основными факторами, влияющими на старение кожи, являются генетическая предрасположенность, воздействие ультрафиолетового излучения и различные заболевания. Предполагалось, что со временем механические свойства дермы, основного слоя кожи, содержащего коллаген и эластин, ухудшаются, приводя к потере упругости и образованию морщин. Однако до настоящего момента отсутствовали убедительные эмпирические доказательства этой теории. Исследование, проведенное в Университете Бингемтона, предоставляет такие доказательства и демонстрирует, что старение кожи – это не просто потеря коллагена, но и изменение ее способности реагировать на механические нагрузки. Этот новый подход открывает новые возможности для создания более эффективных косметических средств. В частности, ученые предполагают, что можно разработать таргетированные кремы, способные воздействовать на механические свойства кожи, повышая ее упругость и уменьшая видимость морщин. Более того, результаты исследования могут быть использованы для создания более точных методов диагностики биологического “механического возраста” кожи, что позволит оценивать степень старения кожи и подбирать индивидуальные методы ухода.\Важно подчеркнуть практическое значение данного исследования для индустрии красоты и косметологии. Новый взгляд на процесс старения кожи позволяет пересмотреть существующие подходы к уходу за кожей и разработать новые, более эффективные методы омоложения. Например, кремы, нацеленные на повышение выработки коллагена, могут быть дополнены средствами, улучшающими механические свойства кожи и ее способность противостоять деформации. Помимо этого, полученные данные могут быть использованы для разработки более точных и индивидуальных программ ухода за кожей, учитывающих не только возрастные изменения, но и индивидуальные особенности механических свойств кожи. Ученые также рассматривают возможность использования полученных данных для создания новых диагностических инструментов, позволяющих оценивать механический возраст кожи. Это позволит врачам-косметологам более точно подбирать процедуры и косметические средства, соответствующие потребностям кожи пациента. В заключение стоит отметить, что это исследование является важным шагом вперед в понимании процессов старения кожи и открывает новые горизонты для разработки эффективных методов борьбы с его проявлениями. Параллельно с этими исследованиями, интерес вызывает информация о пищевых добавках, защищающих от рака, которая подчеркивает комплексный подход к поддержанию здоровья и молодости





