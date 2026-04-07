Ученые обнаружили белок, связанный с ухудшением памяти и старением мозга

Исследователи из UCSF выявили белок FTL1, уровень которого связан с ухудшением когнитивных функций и разрушением нейронных связей в мозге. Снижение концентрации этого белка у пожилых мышей привело к восстановлению памяти, открывая новые перспективы для борьбы со старением мозга.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) совершили прорыв в понимании возрастных изменений мозга, обнаружив белок FTL1 , играющий ключевую роль в ухудшении памяти и снижении когнитивных функций. Исследование, опубликованное в журнале Science Daily, выявило прямую корреляцию между уровнем этого белка и состоянием нейронных связей в гиппокамп е, области мозга, ответственной за обучение и формирование памяти.

Снижение концентрации FTL1 у пожилых мышей привело к восстановлению когнитивных способностей, открывая новые перспективы для разработки терапевтических подходов к борьбе с возрастными нарушениями мозга. Ведущий автор исследования, Сол Вилледа, заместитель директора Института изучения старения имени Бакара при UCSF, подчеркнул значимость открытия, говоря о “настоящем обращении вспять нарушений”, а не просто о задержке или предотвращении симптомов. Изучение молекулярных механизмов старения мозга и поиск способов продления когнитивного здоровья является одной из наиболее актуальных задач современной нейронауки. \Исследователи провели детальный анализ изменений в генах и белках, происходящих в гиппокампе мышей в процессе старения. Были изучены десятки различных соединений, но только белок FTL1 продемонстрировал последовательные различия между молодыми и старыми животными. У пожилых особей наблюдалась повышенная концентрация FTL1, снижение количества межнейронных связей в гиппокампе и ухудшение результатов когнитивных тестов. Чтобы подтвердить причинно-следственную связь, ученые провели ряд экспериментов. При искусственном повышении уровня FTL1 у молодых мышей наблюдались изменения в структуре и функциях мозга, характерные для старых особей. На клеточном уровне было установлено, что нервные клетки с высоким уровнем FTL1 формируют упрощенные, укороченные отростки, препятствуя образованию разветвленных нейронных сетей, необходимых для эффективной когнитивной деятельности. Наиболее значимые результаты были получены при обратном эксперименте: снижение уровня FTL1 у пожилых мышей привело к увеличению числа межнейронных связей и улучшению показателей в тестах на память. Дополнительные исследования показали, что FTL1 оказывает влияние на клеточный метаболизм в гиппокампе, замедляя его у старых животных. Введение соединений, стимулирующих метаболизм, позволило частично нейтрализовать этот эффект, подтверждая важность энергетического обмена для поддержания когнитивных функций. \Открытие белка FTL1 и его роли в возрастных изменениях мозга представляет собой важный шаг в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Гиппокамп особенно уязвим к возрастным изменениям, и его поражение является ключевым фактором в развитии нарушений памяти и других когнитивных расстройств. Идентификация FTL1 как ключевого регулятора этого процесса открывает новые перспективы для разработки терапевтических стратегий, направленных на замедление или предотвращение возрастного угасания когнитивных функций. Исследователи планируют продолжить изучение механизмов воздействия FTL1 на клеточном уровне, а также поиск веществ, способных безопасно и эффективно снижать его концентрацию в мозге. Важно отметить, что помимо медицинских аспектов, поддержание когнитивного здоровья является важным фактором для улучшения качества жизни в пожилом возрасте. В этой связи, информация, предоставляемая экспертами, такими как нейробиолог Кристиан Джарретт, о полезных повседневных привычках, способствующих поддержанию когнитивных функций, приобретает особое значение. Эти данные подчеркивают комплексный подход к сохранению здоровья мозга, объединяющий достижения современной науки и осознанное отношение к своему образу жизни.





Известия / 🏆 26. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Старение Мозга Память FTL1 Гиппокамп Нейродегенеративные Заболевания

Россия Последние новости, Россия Последние новости

