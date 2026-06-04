Ученые объяснили, почему люди едят козявок

Ученые объяснили, что поедание козявок является естественным рефлексом, который помогает мозгу попробовать своё тело на вкус. Это может быть связано с тем, что носовая слизь работает как фильтр, задерживая бактерии и вирусы.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. У поедания козявок (мукофагии) есть медицинское объяснение. У детей это просто исследовательский рефлекс , когда мозг у нужно попробовать своё тело на вкус.

Существует гипотеза, поддерживаемая рядом иммунологов: носовая слизь работает как фильтр, задерживая бактерии и вирусы. Попадая в пищеварительный тракт, эти ослабленные патогены могут действовать как своеобразная естественная вакцина, тренируя иммунитет. У взрослых привычка чаще имеет неврологическую природу. Это неосознанный антистрессовый ритуал - из той же серии, что и привычка грызть ногти.

В моменты сильной тревоги такое автоматическое действие создаёт у мозга кратковременную иллюзию спокойствия. В тяжёлых случаях - это прямой симптом ОКР. Сама слизь для желудка безвредна, предупредила Юсупова. Основная угроза в другом: грязными пальцами можно занести стафилококковую инфекцию прямо на повреждённую слизистую носа





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