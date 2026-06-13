Участники финальных этапов Кубка мира и разыграны первые комплекты наград на соревнованиях «В ритмах лета»

Соревнования по танцевальному спорту «В ритмах лета» завершились, и определены участники финальных этапов Кубка мира. В первый день соревнований определились четвертьфиналисты в европейской и латиноамериканской программе Кубка мира и полуфиналисты в дисциплине двоеборье. Кроме того, были разыграны первые комплекты наград среди спортсменов в категориях «сеньоры-2» и «классовых соревнований в возрастной категории «юниоры-2» в европейской и латиноамериканской программе.

На соревнования х «В ритмах лета» определились участники финальных этапов Кубка мира и разыграны первые комплекты наград. В первый день соревнований определились четвертьфиналисты в европейской и латиноамериканской программе Кубка мира и полуфиналисты в дисциплине двоеборье.

Кроме того, были разыграны первые комплекты наград среди спортсменов в категориях «сеньоры-2» и «классовых соревнований в возрастной категории «юниоры-2» в европейской и латиноамериканской программе. Соревнования продолжатся в субботу и будут идти до 19 июня. Для участия в масштабном танцевальном проекте «В ритмах лета» в Москву приехали участники из 27 стран мира





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