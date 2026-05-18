Уходящий из «Ливерпуля» Мохамеда Салах подвергся критике Уэйна Рунина

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал Мохамеда Салаха неуважительным тренеру, а Джейми Каррагер поддержал бывшего форварда, назвав критику предсказуемой. Также был высказался о важности неделя для «Ливерпуля» и предположении «Саутгемптона».

В предпоследнем туре АПЛ « Ливерпуль » внезапно проиграл « Астон Вилл е» – 2:4. Это усложнило команде попадание в Лигу чемпионов: у «Борнмута» матч в запасе и виртуальное отставание в одно очко.

Первым уходящего из «Ливерпуля» Мохамеда Салаха раскритиковала легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни – посчитал это неуважением к тренеру. Бывший форвард былНа стороне Руни встал Джейми Каррагер. Правда, менее категорично. Легенда «красных» заявил, что все это было предсказуемо.

У «Ливерпуля» очень важная неделя: они еще не полностью квалифицировались в Лигу чемпионов. Он бросил еще одну бомбу, как это сделал Роналду, уходя из «Манчестер Юнайтед». Я думал, что это может произойти после окончания сезона, когда он уже уйдет, но нет. Менее двух лет назад я назвал его эгоистом за то, что он дал интервью, и я думаю, что это снова правда.

Сперцян о предложении «Саутгемптона»: в Чемпионшипе было бы очень тяжело, не вывез бы, может. В Европу хочу, будет достойное предложение – поговорим. Про «Марсель» впервые слышу





