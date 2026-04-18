Уход Сергея Бобровского из «Флориды»: прощание с легендой или новая глава?

Российский голкипер Сергей Бобровский, проведя семь сезонов во «Флориде Пантерз», может покинуть клуб. Финансовые разногласия и ограниченное пространство под потолком зарплат ставят под сомнение его будущее в команде, несмотря на желание клуба сохранить игрока. Возможные варианты продолжения карьеры обсуждаются среди экспертов, среди которых выделяются «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Каролина».

Семилетняя сага Сергея Бобровского во «Флориде Пантерз» подходит к своему логическому завершению, оставляя за собой шлейф ярких побед, обидных поражений и, возможно, немало невысказанных слов. Последний матч в свитере «пантер» стал для российского вратаря, по всей видимости, последним, завершив грандиозное, но несколько смазанное пребывание в команде.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, чья игра в последние два выхода в основе отметилась пропуском десяти шайб, покидает южный штат после двух подряд чемпионских титулов. Это завершение, возможно, не принесло того торжественного финала, которого заслуживал игрок такого масштаба, но история его взаимоотношений с клубом, полная невероятных взлётов и падений, безусловно, заслуживает отдельного внимания. О неясности будущего Бобровского в «Флориде» заговорил известный журналист ESPN Грег Вышински в подкасте у Джеффа Марека «The Sheet». По его словам, ситуация между клубом и игроком весьма напряженная, с существенной разницей в финансовых ожиданиях и предложениях. «По-моему, ситуация с Бобровским и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Говорят, что существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что они готовы ему предложить. И у меня такое чувство, что теперь их пути разойдутся. Безумие, не так ли?», — поделился своими мыслями Вышински. Ожидается, что финансовые запросы Бобровского, которому в сентябре исполнится 38 лет, будут значительно отличаться от его предыдущего контракта, по которому он получал 10 миллионов долларов в год. Учитывая его возраст и не самую выдающуюся статистику в минувшем сезоне, маловероятно, что «Флорида» сможет предложить сумму, сопоставимую с предыдущими заработками. Ситуация осложняется ограниченным пространством под потолком зарплат у «Пантерз». На следующий чемпионат у команды имеется всего 13,8 миллиона долларов, при этом генеральному менеджеру Биллу Зито предстоит переподписать всю вратарскую бригаду, включая Даниила Тарасова, а также продлить контракты с несколькими ключевыми игроками, такими как Мэки Самоскевич, который уже пошел на уступки, сократив зарплату ради сохранения чемпионской команды. В таких условиях вполне реальным становится сценарий, при котором Сергей Бобровский найдет более выгодное предложение в другом клубе НХЛ. Интерес к опытным вратарям, особенно с таким бэкграундом, как у Бобровского, всегда высок, и многие команды, имеющие больше финансовой свободы, могут увидеть в нем ценное приобретение. Стоит отметить, что возможность обмена Бобровского рассматривалась еще в дедлайн, но тогда «Флорида» не хотела расставаться со своим основным вратарем, сохраняя надежду на успешное завершение сезона. Теперь же, когда сезон окончен, перспективы его ухода кажутся более реальными. Эксперты, обсуждая потенциальные команды, где Бобровский мог бы продолжить карьеру, выделяют несколько интересных вариантов. «Сан-Хосе» упоминается как одна из возможных точек приложения сил, где российский голкипер мог бы стать напарником для другого россиянина, Евгения Аскарова, и внести свой вклад в развитие команды. Однако, как отмечают Марек и Вышински, ценность Бобровского как свободного агента будет определяться его способностью показать игру плей-офф, а не статистикой в регулярном сезоне, которая в последнее время была далека от идеальной. «Эдмонтон» и «Каролина» также фигурируют в списке потенциальных клубов. «Эдмонтон», например, добрался до плей-офф с проблемными вратарями, и если Бобровский сможет продемонстрировать в матчах на выбывание стабильную игру, это может стать для них значительным усилением. «Каролина» также нуждается в надежном последнем рубеже обороны для успешного выступления в плей-офф. Несмотря на все слухи и прогнозы, сам клуб «Флорида Пантерз» выражает желание сохранить Сергея Бобровского. Как недавно заявил представитель клуба изданию The Athletic, они «хотели бы сохранить его» и «надеются, что смогут это сделать». Таким образом, несмотря на информацию от Вышински, шансы на то, что Бобровский останется во «Флориде», все еще существуют. Ближайшие месяцы обещают быть насыщенными событиями, и за развитием этой интригующей истории мы будем внимательно следить





