Утренняя речь генерала прокуратуры США в Майами

Ему вменяют в вину ' заговор с целью убийства граждан США ', имевший место 30 лет назад, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш в среду, 20 мая, в Майами.

В министерстве юстиции США заявили, что речь идет о произошедшем в 1996 году инциденте. Кубинские истребители сбили два самолета организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue из Майами, которая помогала пытавшимся покинуть Кубу по морю людям. Все четыре человека - граждане США - в этих самолетах погибли. Рауль Кастро в то время занимал пост министра обороны Кубы.

Кубинское правительство защищало действия своих военных и называло их законным ответом на вторжение в воздушное пространство Кубы. Международная организация гражданской авиации позже пришла к выводу, что самолеты были сбиты над международными водами.

'Мое послание ясно. ', - заявил Бланш. - 'Соединенные Штаты и президент ([Дональд] Трамп) не забудут своих граждан'. Обвинение в отношении 94-летнего Кастро носит символический характер, при этом если он не явится добровольно, то будет доставлен в США силой, пообещал и.о. генпрокурора.

'Мы ожидаем, что он явится сюда по доброй воле или иным образом и отправится в тюрьму', - добавил он. Он в последний раз появлялся на публике в начале мая. Нет никаких признаков того, что он покинул страну или может быть экстрадирован правительством, отмечает Reuters. Отключения электроэнергии, пустые заправки, дефицит продуктов - такова повседневная жизнь на Кубе на фоне усиления давления США.

Кастро курировал историческое сближение с Соединенными Штатами в 2015 году при Бараке Обаме, впоследствии отмененное Трампом. Успех в борьбе с экономическими перебоями на Кубе зависит от перемирия между правящей элитой и населением, подчеркнул и.о. генпрокурора США





