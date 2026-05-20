Head Topics

Утренняя речь генерала прокуратуры США в Майами

Внутренние Дела США News

Утренняя речь генерала прокуратуры США в Майами
СШАСША И КубаБланш Тодд
📆5/20/2026 9:31 PM
📰dw_russian
81 sec. here / 24 min. at publisher
📊News: 109% · Publisher: 63%

Генерал-юрист США Тодд Бланш в понедельник 20 мая выступил с утренней речью в Майами, где напомнил о виновности Рауля Кастро в 'заговоре с целью убийства граждан США' из 1996 года.

Ему вменяют в вину ' заговор с целью убийства граждан США ', имевший место 30 лет назад, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш в среду, 20 мая, в Майами.

В министерстве юстиции США заявили, что речь идет о произошедшем в 1996 году инциденте. Кубинские истребители сбили два самолета организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue из Майами, которая помогала пытавшимся покинуть Кубу по морю людям. Все четыре человека - граждане США - в этих самолетах погибли. Рауль Кастро в то время занимал пост министра обороны Кубы.

Кубинское правительство защищало действия своих военных и называло их законным ответом на вторжение в воздушное пространство Кубы. Международная организация гражданской авиации позже пришла к выводу, что самолеты были сбиты над международными водами.

'Мое послание ясно. ', - заявил Бланш. - 'Соединенные Штаты и президент ([Дональд] Трамп) не забудут своих граждан'. Обвинение в отношении 94-летнего Кастро носит символический характер, при этом если он не явится добровольно, то будет доставлен в США силой, пообещал и.о. генпрокурора.

'Мы ожидаем, что он явится сюда по доброй воле или иным образом и отправится в тюрьму', - добавил он. Он в последний раз появлялся на публике в начале мая. Нет никаких признаков того, что он покинул страну или может быть экстрадирован правительством, отмечает Reuters. Отключения электроэнергии, пустые заправки, дефицит продуктов - такова повседневная жизнь на Кубе на фоне усиления давления США.

Кастро курировал историческое сближение с Соединенными Штатами в 2015 году при Бараке Обаме, впоследствии отмененное Трампом. Успех в борьбе с экономическими перебоями на Кубе зависит от перемирия между правящей элитой и населением, подчеркнул и.о. генпрокурора США

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

США США И Куба Бланш Тодд Рауль Кастро Заговор Убийства Американцы Братья К Страже Кладовые Дефицит Электроэнергия Пломба Авиация Альтернативная Гавань Энергопотерь Трамп Альтернативная Гавань Безопасность Энергопотерь Трамп Майдани

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Жак Вильнёв: Ферстаппен уничтожает Переса, я чувствовал себя так же в 1996 и 1997 годахЖак Вильнёв: Ферстаппен уничтожает Переса, я чувствовал себя так же в 1996 и 1997 годахЖак Вильнёв: Ферстаппен уничтожает Переса, я чувствовал себя так же в 1996 и 1997 годах
Read more »

Подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура задержан спустя 27 летПодозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура задержан спустя 27 летЛегендарный хип-хоп исполнитель умер 13 сентября 1996 года.
Read more »

Аренас объяснил, почему олимпийский состав сборной США 96-го превосходит «Дрим-тим» 92-гоАренас объяснил, почему олимпийский состав сборной США 96-го превосходит «Дрим-тим» 92-гоДвукратный участник Матчей всех звёзд Гилберт Аренас сравнил олимпийские сборные США 1992 и 1996 годов.
Read more »

Умер каскадер Ващилин, сыгравший гвардейца в «Д’Артаньян и три мушкетёра»Умер каскадер Ващилин, сыгравший гвардейца в «Д’Артаньян и три мушкетёра»С 1964 по 1996 год он работал каскадером и постановщиком трюков на «Ленфильме».
Read more »

В Калининградской области следователи по запаху нашли подозреваемого в убийствахВ Калининградской области следователи по запаху нашли подозреваемого в убийствахВ Калининградской области следователи раскрыли зверские убийства, совершённые в 1996 году, благодаря оставшемуся запаховому следу преступника.
Read more »

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура не признал винуОбвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура не признал винуДуэйн Кит Дэвис обвиняется в организации стрельбы 7 сентября 1996 года.
Read more »



Render Time: 2026-05-21 00:31:24