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Утренний забег 'Борись и побеждай' в центре Санкт-Петербурга на ПМЭФ

Sport News

Утренний забег 'Борись и побеждай' в центре Санкт-Петербурга на ПМЭФ
SportRunningSt. Petersburg
📆6/4/2026 4:50 AM
📰lifenews_ru
21 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 68%

Около 2500 человек принимают участие в утреннем забеге 'Борись и побеждай' в центре Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ. Забег на 5 км по центру города стал частью спортивной программы форума. Главная тема форума — 'Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему', страна-гость — Саудовская Аравия, и программа включает более 150 сессий.

Около 2500 человек принимает участие в утреннем забеге 'Борись и побеждай' в центре Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ. Руководитель проекта 'Лига героев' Ксения Шойгу сообщила, что забег на 5 км по центру города стал частью спортивной программы форума.

Старт и финиш расположили на площади Исаакиевского собора, а маршрут прошёл вдоль Адмиралтейской набережной и исторических достопримечательностей Петербурга. Участие в забеге растёт на 20% год к году, и Шойгу считает этот показатель значительным. Главная тема форума — 'Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему', страна-гость — Саудовская Аравия, и программа включает более 150 сессий

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Sport Running St. Petersburg PMEF Pragmatic Dialogue Saudi Arabia Program Participants

 

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