Успешный запуск совместной российско-казахстанской ракеты-носителя нового поколения

Успешный запуск совместной российско-казахстанской ракеты-носителя нового поколения
КосмосРакета-НосительРоссия
📆5/1/2026 7:45 AM
Состоялся успешный запуск ракеты-носителя, разработанной в рамках совместного российско-казахстанского проекта. Ракета вывела макет спутника на расчетную орбиту, продемонстрировав улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями.

Состоявшийся сегодня запуск ракеты-носителя нового поколения, разработанной в рамках совместного российско- казахстан ского проекта, признан полностью успешным. Обе ступени ракеты отработали все заданные параметры в штатном режиме, а макет спутника был успешно выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

Этот запуск знаменует собой важный этап в развитии космической отрасли обеих стран и открывает новые перспективы для совместных исследований и освоения космического пространства. Новая ракета-носитель представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями, обладая существенно улучшенными характеристиками. В частности, она способна выводить на различные орбиты вдвое больший полезный груз – до 17 тонн, что делает ее одним из самых мощных носителей в мире, использующих жидкое ракетное топливо.

При этом, используемое топливо отличается повышенной экологичностью, что является важным фактором в современных космических программах. Помимо увеличенной грузоподъемности, ракета отличается высокой точностью выведения полезной нагрузки на орбиту, сравнительно невысокой стоимостью запуска и компактными размерами. Последнее позволяет осуществлять транспортировку компонентов ракеты различными видами транспорта, что значительно упрощает логистику и снижает затраты на доставку к космодрому. Реализация этого амбициозного проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству между российскими и казахстанскими специалистами.

Российская сторона отвечала за разработку и создание ракеты-носителя, в которой ключевую роль сыграли специалисты корпорации «Энергия», предприятия «Прогресс» и НПО «Энергомаш». Казахстан, в свою очередь, взял на себя ответственность за модернизацию инфраструктуры космодрома, обеспечив необходимые условия для проведения запусков. Этот разделение труда позволило максимально эффективно использовать ресурсы и компетенции обеих стран, что и привело к успешному завершению проекта. Запуск ракеты стал результатом многолетней работы и подтверждает высокий уровень научно-технического потенциала России и Казахстана.

Важно отметить, что данный проект не только способствует развитию космической отрасли, но и укрепляет стратегическое партнерство между двумя странами. Он демонстрирует возможность успешного сотрудничества в высокотехнологичных областях и открывает новые горизонты для совместных проектов в будущем. Успешный запуск также имеет важное значение для обеспечения независимого доступа России и Казахстана в космическое пространство, что является ключевым фактором для реализации национальных космических программ. Глава госкорпорации «Роскосмос» высоко оценил результаты запуска, подчеркнув его межгосударственный характер и важность для обеих стран.

Он отметил, что ракета была создана по поручению президента, под руководством правительства и успешно стартовала благодаря слаженной работе всех участников проекта. Особое внимание было уделено поздравлениям в адрес казахстанских коллег из проекта «Байтерек», которые теперь также вошли в клуб космических держав. Глава «Роскосмоса» выразил уверенность в дальнейшем развитии этого проекта, направленном на улучшение характеристик ракеты и увеличение количества полезных нагрузок, выводимых на орбиту.

Планируется проведение дополнительных испытаний и модернизации ракеты-носителя, что позволит расширить ее функциональные возможности и повысить конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг. Кроме того, рассматриваются возможности использования новой ракеты для реализации совместных космических программ России и Казахстана, направленных на решение задач в области науки, технологий и экономики. Успешный запуск ракеты-носителя нового поколения является ярким примером успешного международного сотрудничества в космической отрасли и открывает новые перспективы для развития космических технологий и освоения космического пространства

