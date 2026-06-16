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Успенский собор Киево-Печерской лавры загорелся из-за российского обстрела

Архитектура News

Успенский собор Киево-Печерской лавры загорелся из-за российского обстрела
Киево-Печерская ЛавраУспенский СоборРоссийский Обстрел
📆6/16/2026 4:30 PM
📰meduzaproject
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В январе 2026 года уникальный храмовый комплекс с многовековой историей уже пострадал от действий российской армии — это были первые повреждения лавры со времен Второй мировой войны.

Киево-Печерскую лавру уже разрушали землетрясения, пожары и войско хана Батыя. Но на этот раз монастырь загорелся из-за российского обстрела15 июня после масштабной российской атаки в Киеве загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры.

В январе 2026 года уникальный храмовый комплекс с многовековой историей уже пострадал от действий российской армии — это были первые повреждения лавры со времен Второй мировой войны. За свою долгую историю монастырь не раз разрушался и восстанавливался, и все же это событие остается исключительным — ЮНЕСКО, а также европейские политики уже отреагировали на него

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Киево-Печерская Лавра Успенский Собор Российский Обстрел Архитектурный Журналист Ася Зольникова ЮНЕСКО Европейские Политики

 

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