Успенский собор Киево-Печерской лавры загорелся из-за российского обстрела

В январе 2026 года уникальный храмовый комплекс с многовековой историей уже пострадал от действий российской армии — это были первые повреждения лавры со времен Второй мировой войны.

Киево-Печерскую лавру уже разрушали землетрясения, пожары и войско хана Батыя. Но на этот раз монастырь загорелся из-за российского обстрела15 июня после масштабной российской атаки в Киеве загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры.

В январе 2026 года уникальный храмовый комплекс с многовековой историей уже пострадал от действий российской армии — это были первые повреждения лавры со времен Второй мировой войны. За свою долгую историю монастырь не раз разрушался и восстанавливался, и все же это событие остается исключительным — ЮНЕСКО, а также европейские политики уже отреагировали на него





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Киево-Печерская Лавра Успенский Собор Российский Обстрел Архитектурный Журналист Ася Зольникова ЮНЕСКО Европейские Политики

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