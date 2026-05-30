Условно-досрочное освобождение одной из организаторов финансовой пирамиды Smart Buyers

Две недели назад из женской исправительной колонии №2 в Мордовии условно-досрочно освободили Анастасию Фелонюк - одну из аферисток крупной финансовой пирамиды Smart Buyers . Эта мошенническая схема, действовавшая с 2020 по 2021 год, оставила без средств 2875 человек из 15 регионов России, похитив в общей сложности 915 миллионов рублей.

Наибольший ущерб понесли жители Кабардино-Балкарии. Фелонюк и её сообщники активно привлекали вкладчиков, обещая баснословные доходы (до 100%) от инвестиций в медицинское оборудование, при этом используя для рекламы популярных блогеров. Сама Фелонюк, задержанная в 2023 году, признала свою вину и получила 3,5 года колонии, заключив досудебное соглашение. По версии защиты, она получила лишь малую долю от 27 миллионов рублей, присвоенных основными организаторами.

Всего по делу проходят 18 человек, включая пять организаторов, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, создании преступного сообщества и отмывании денег.





