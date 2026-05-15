Усиление контроля на ж/д переездах: Дорожные камеры начнут ставить в новых аварийных местах

В министерстве транспорта России выступили с инициативой по усилению контроля за нарушителями на железнодорожных переездах. В качестве одной из мер предлагается начать использовать специальные технические средства фиксации нарушений, которые будут работать в автоматическом режиме. Исследование инструмента направлено на снижение количества случаев столкновений автотранспортных средств с железнодорожным подвижным составом, за счет своевременного пресечения нарушений и последующего привлечения виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных.

В ведомстве отмечают, что появление камер на переездах позволит повысить безопасность движения и сократить количество аварий с поездами. Исследование инструмента направлено на снижение количества случаев столкновений автотранспортных средств с железнодорожным подвижным составом, за счет своевременного пресечения нарушений и последующего привлечения виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных. Комплексы фиксации должны появиться на железнодорожных переездах, на которых ранее уже происходили ДТП, чтобы повысить эффективность использования технических средств и помочь в снижении аварийности на опасных участках.

