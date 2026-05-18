Усиление санитарных мер в Индонезии после выявления хантавируса в Джакарте

Власти Индонезии усиливают санитарный контроль после выявления в Джакарте трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений. Глава столичного управления здравоохранения Ани Русiptaвати объясняет ситуацию, формируемые доступные группы быстрого реагирования для предотвращения распространения инфекции

Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в Джакарте трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений.

По ее словам, сформированы группы быстрого реагирования для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Также в международном аэропорту Сукарно–Хатта ужесточили проверки прибывающих пассажиров. Для въезжающих ввели обязательное заполнение медицинских деклараций, температурный контроль и визуальный осмотр. Хантавирус не является новой инфекцией для страны.

С 2024 по 2026 г. в Индонезии зарегистрировали 23 случая заболевания, три из которых завершились летальным исходом. Новая вспышка произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, от инфекции умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров эвакуировали. Первый случай хантавируса в стране выявлели у одного из четырех граждан, помещенных на карантин после пребывания на борту MV Hondius. Главный специалист ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о заболевании 18 мая





