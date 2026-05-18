Head Topics

Усиление санитарных мер в Индонезии после выявления хантавируса в Джакарте

Health News

Усиление санитарных мер в Индонезии после выявления хантавируса в Джакарте
Indonesian GovernmentHealth ControlHanta Virus
📆5/18/2026 3:35 PM
📰Vedomosti
45 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

Власти Индонезии усиливают санитарный контроль после выявления в Джакарте трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений. Глава столичного управления здравоохранения Ани Русiptaвати объясняет ситуацию, формируемые доступные группы быстрого реагирования для предотвращения распространения инфекции

Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в Джакарте трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений. Ответственный за ситуацию глава столичного управления здравоохранения Ани Русвітавати.

По ее словам, сформированы группы быстрого реагирования для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Также в международном аэропорту Сукарно–Хатта ужесточили проверки прибывающих пассажиров. Для въезжающих ввели обязательное заполнение медицинских деклараций, температурный контроль и визуальный осмотр. Хантавирус не является новой инфекцией для страны.

С 2024 по 2026 г. в Индонезии зарегистрировали 23 случая заболевания, три из которых завершились летальным исходом. Новая вспышка произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, от инфекции умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров эвакуировали. Первый случай хантавируса в стране выявлели у одного из четырех граждан, помещенных на карантин после пребывания на борту MV Hondius. Главный специалист ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о заболевании 18 мая

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Indonesian Government Health Control Hanta Virus Preemptive Measures Quarantine

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-18 18:34:55