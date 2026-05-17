Усиление контроля над беспилотниками в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года

В США, Канадe и Мексике перед стартом FIFA‑2026 усиливают меры защиты от дронов, создавая новые системы обнаружения и ограничения полётов вблизи стадионов, чтобы предотвратить возможные атаки на зрителей.

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США , Канаде и Мексике, сопровождается усиленной работой по обеспечению безопасности спортивных объектов. За несколько недель до официального старта организаторы усиливают меры против несанкционированных полётов беспилотных летательных аппаратов.

По сведениям издания Politico, американские службы безопасности фиксируют рост числа инцидентов с дронами вблизи стадионов и фан‑зон, что повышает риск массовых атак на скопления зрителей. Специалисты отмечают, что угрозы варьируются от случайных полётов любительских дронов до целенаправленных попыток доставки взрывных устройств или химических веществ в плотные группы болельщиков. В ответ на эти вызовы разрабатываются новые протоколы обнаружения и нейтрализации БПЛА, а также планируются дополнительные зоны радиочастотного подавления, способные быстро выводить из строя любые неподконтрольные аппараты





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Чемпионат Мира 2026 Беспилотники Безопасность Стадионов FIFA США

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Финал Кубка Англии и победа Криштиану Роналду в Лиге чемпионовЭкспресс на кубковые матчи 16 мая 2026 года.

Read more »

Последние игры новичков РПЛ в Первой лиге и «Бавария» перед Кубком ГерманииЭкспресс на футбольные матчи 16 мая 2026 года.

Read more »

ЧМ-2026 по хоккею. Великобритания против Австрии, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с ЛатвиейПродолжается чемпионат мира по хоккею 2026.

Read more »

Сборная Канады обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ‑2026 по хоккеюСборная Канады обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира‑2026 по хоккею в Швейцарии.

Read more »

«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта»«Наполи» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.

Read more »

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура АПЛМанчестер Юнайтед — Ноттингем Форест результат матча 17 мая 2026, счет 3:2, 37-й тур АПЛ 2025/2026

Read more »