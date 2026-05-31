Анализ текущего состояния переговорного процесса по Украине, включая позиции России, США и Киева, а также ключевые условия для устойчивого мира.

В рамках процесса урегулирования украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами были достигнуты определённые договорённости, однако американская сторона столкнулась с трудностями в их реализации. Как сообщил представитель российской делегации, ключевым препятствием является позиция Киева, который не демонстрирует готовности к реальному прекращению боевых действий.

По мнению экспертов, это связано не только с влиянием западных стран, выступающих за продолжение конфликта, но и со страхом украинского руководства перед последствиями собственных решений после окончания войны. Среди возможных последствий - глубокий демографический кризис, который может усугубить ситуацию. Российская сторона, в лице представителя МИД, подчеркнула, что для устойчивого мира необходимо вернуться к базовым принципам, близким к ситуации начала 1990-х годов.

К ним относятся вывод украинских войск с территорий, вошедших в состав России, официальный отказ от планов вступления в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины. Эти требования рассматриваются как фундамент для долгосрочного разрешения кризиса, однако их реализация сталкивается с противодействием как со стороны киевских властей, так и их зарубежных партнёров





