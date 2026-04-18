Известный футбольный эксперт Александр Созин раскритиковал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини за его решение не выпускать в стартовом составе бразильского полузащитника Мойзеса. По мнению Созина, такое поведение тренера является признаком упрямства, которое может стоить ему работы.

Великая фраза из культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Упрямство — это первый признак тупости». Эти слова, сказанные блистательным Владимиром Высоцким в роли Жеглова, сегодня как никогда точно описывают ситуацию, сложившуюся вокруг главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини .

Эксперт Александр Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» выразил крайнее недоумение по поводу решения итальянского специалиста не включать в стартовый состав лучшего, по мнению многих, игрока армейцев – бразильского полузащитника Мойзеса. Созин подчеркнул, что тренерская работа – это не только тактические построения и стратегические схемы. Это, прежде всего, психология, умение работать с коллективом, находить общий язык с каждым игроком, воспитывать и мотивировать. И именно в этих аспектах, как показывает ситуация с Мойзесом, Челестини демонстрирует явные пробелы. По мнению эксперта, тренер, который игнорирует мнение значительной части футбольного сообщества и, что ещё более важно, чувства болельщиков, фактически отстраняется от своих обязанностей, забывая о тех, кто составляет истинную душу любого клуба. Вопрос, который ставит Созин, звучит закономерно и пронзительно: почему лучший игрок команды, тот, кто способен вести за собой, решать исход матчей, находится вне поля, когда он нужен больше всего? Неужели такое решение тренера можно считать нормальным, соответствующим профессиональным стандартам? Любой конфликт между тренером и футболистом, как отмечает Созин, является событием скорее рядовым, чем из ряда вон выходящим. В профессиональном спорте нередки разногласия, рабочие споры, недопонимания. Однако нормальная практика предполагает последующий диалог, поиск компромиссов, возможно, применение дисциплинарных мер, но всё это с конечной целью возвращения игрока в строй, к общей работе на благо команды. Ситуация же с Мойзесом, по мнению Созина, выходит за рамки обыденного. Челестини, своими действиями, упорно настаивая на своем, демонстрирует руководству ЦСКА явное желание покинуть свой пост. Эксперт уверен, что иной причины для такого поведения тренера просто не существует. Создается впечатление, что Челестини, вместо того чтобы работать над исправлением ситуации, активно настраивает против себя не только футбольную общественность, но и преданных болельщиков армейского клуба. Это упрямство, которое в данном контексте является не сильной стороной, а скорее фатальным недостатком, кажется, направлено на достижение единственной цели – получить полагающиеся ему финансовые средства по контракту с клубом, то есть, по сути, добиться своего увольнения с выплатой неустойки. В таком свете, действия итальянца выглядят как попытка самоустранения, замаскированная под демонстрацию принципиальности. Подобное поведение главного тренера ставит под сомнение его профессиональную пригодность и дальновидность. В спорте, особенно в командном, как футбол, важна не только способность выстраивать тактические схемы на бумаге, но и умение управлять человеческими ресурсами, чувствовать настроение в команде, быть лидером, способным решать конфликты, а не обострять их. Отстраненность Мойзеса от основного состава, когда он находится в хорошей форме и способен принести наибольшую пользу, не может быть оправдана никакими тактическими соображениями, если только это не является результатом преднамеренной игры тренера на грани увольнения. Александр Созин, чьи слова часто отражают мнение значительной части футбольных болельщиков, явно видит в действиях Челестини не спортивную борьбу, а скорее личный вызов, который он бросает руководству клуба. Этот вызов, однако, может обернуться для тренера серьезными последствиями, ведь терпение клубов, особенно в условиях неудовлетворительных результатов, не безгранично. Важно помнить, что за каждой командой стоят болельщики, которые страстно любят свой клуб и ожидают от него максимальной отдачи. Игнорирование их чувств и мнений, как подчеркнул Созин, является недальновидным и в конечном итоге деструктивным подходом для любого специалиста, претендующего на роль тренера большого клуба, такого как ЦСКА





