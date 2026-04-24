Управляющая хостелом, предоставившим убежище террористам, приговорена к трем годам лишения свободы

Московский суд вынес приговор женщине, признанной виновной в организации незаконного пребывания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» на территории России. Она не уведомила миграционные службы о прибытии террористов и предоставила им временное жилье.

Московский суд вынес приговор управляющей хостел ом, предоставившим временное убежище исполнителям террористического акта в « Крокус Сити Холл е». Женщина приговор ена к трем годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Решение суда основано на материалах дела, с которыми означилось агентство РИА Новости 24 апреля. Согласно представленным документам, управляющая апарт-отелем, расположенного на первом этаже жилого дома, не уведомила миграционные службы о прибытии Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, не имевших законных оснований для временного проживания в России. В судебных материалах подробно описана схема действий осужденной.

Она пояснила, что террористы регулярно приходили в апарт-отель, оплачивали проживание наличными или переводом на банковскую карту, ночевали, после чего покидали помещение, забирая все свои вещи, и затем вновь заселялись. Этот цикл повторялся, позволяя им оставаться на территории России, избегая внимания контролирующих органов. Женщина признала свою вину в полном объеме и выразила искреннее раскаяние в содеянном. Она сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пришли к ней домой сразу после совершения теракта.

Суд, помимо лишения свободы, наложил на осужденную запрет на осуществление деятельности, связанной с предоставлением гостиничных услуг, сроком на два года. До вступления приговора в законную силу она находилась под подпиской о невыезде. Данное решение вызвало недовольство со стороны пострадавших и их представителей, которые считают его слишком мягким, учитывая тяжесть совершенного преступления и масштаб трагедии в «Крокус Сити Холле». Стоит отметить, что исполнители теракта и 15 их пособников уже получили пожизненные сроки или длительные тюремные заключения.

Однако следственные органы продолжают работу по установлению и задержанию организаторов и заказчиков этого чудовищного преступления. Ранее, 8 апреля, в ходе судебного процесса стало известно, что изначально террористы рассматривали в качестве цели одно из зданий делового центра «Москва-Сити». Однако, по указанию предполагаемого куратора, выбор пал на концертный зал «Крокус Сити Холл». Напомним, трагические события в «Крокусе» развернулись 22 марта 2024 года.

Вооруженные террористы, одетые в камуфляжную форму, ворвались в концертный зал во время выступления музыкальной группы и открыли огонь по зрителям, а также подожгли помещения. В результате этого бесчеловечного акта погибли 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Расследование продолжается, и общественность требует справедливого наказания для всех причастных к организации и совершению теракта





