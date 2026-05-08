Употребление шашлыка с обугленной коркой в сочетании с алкоголем может привести к язвенной болезни, предупредила гастроэнтеролог Виктория Степанова. Она отметила, что дым углей, содержащий полициклические ароматические углеводороды , оседает на шашлыке и раздражает слизистую желудка.

По данным Виктории Степановой, после длинных выходных за помощью обращаются пациенты с обострениями язвенной болезни, эрозивного гастрита и рефлюкса. Кроме того, крепкий алкоголь обжигает слизистую напрямую, пиво стимулирует выработку соляной кислоты, а полусырые куски мяса могут содержать сальмонеллу и кампилобактер. Особую опасность представляет повторный разогрев шашлыка на следующий день. Чтобы избежать тяжелых последствий, эксперт рекомендует срезать обугленную корку, использовать маринад с лимоном и розмарином.

Кроме того, врач советует начинать застолье с овощей, а не с алкоголя, и хранить остатки мяса исключительно в сумке-холодильнике. При появлении резкой боли в желудке, темной рвоты и сильной слабости необходимо немедленно вызывать скорую помощь





