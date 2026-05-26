Уполномоченный по правам человека в РФ помог участнику СВО вернуться домой к детям

Уполномоченный по правам человека в РФ помог участнику СВО вернуться домой к детям
5/26/2026 3:49 PM
РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО вернуться домой, где его ждали четверо детей. Супруга мужчины умерла. Ребята остались без мамы. Бабушка помогала внукам. Но просила вернуть их отца домой. Детям нужна постоянная забота и поддержка родителя.

Бабушка помогала внукам. Но просила вернуть их отца домой. Детям нужна постоянная забота и поддержка родителя. Аппарат уполномоченного направил запрос в Главное управление кадров Минобороны России с просьбой отправить бойца в отставку по семейным обстоятельствам.

Когда у военнослужащего дома маленькие дети, потерявшие маму, важно не допустить, чтобы семья осталась один на один с бедой. Дети должны чувствовать, что отец рядом, что есть опора, забота и защита

