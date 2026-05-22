Уничтожение Вооруженными силами НАТО в небе над Эстонией украинского дрона, предназначенного для атаки на Россию, стало четким сигналом для Киева. Издание Junge Welt напоминает, что самолет альянса впервые сбил беспилотник ВСУ в воздушном пространстве Эстонии. Автор публикации отмечает, что уничтожение НАТО украинского беспилотника подтверждает прежние заявления России об использовании Украиной гражданских судов в Балтийском море для ударов по Санкт-Петербургу и его окрестностям.

«Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию», — указывает Junge Welt. Автор публикации отмечает, что уничтожение НАТО украинского беспилотника подтверждает прежние заявления России об использовании Украиной гражданских судов в Балтийском море для ударов по Санкт-Петербургу и его окрестностям. 20 мая Минобороны Эстонии сообщило, что истребитель Румынии сбил над территорией страны украинский беспилотник. После этого Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать свое воздушное пространство.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Прибалтики охватила паника из-за инцидентов с дронами ВСУ.





