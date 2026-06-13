Уникальная находка: почти неразрушенный Stu III обнаружен на базе Нордхольц

Строители нашли почти полностью сохранившийся немецкий танк Sturmgeschütz III на военно‑море авиабазе Нордхольц. Эксперты оценили состояние как исключительное, планируют реставрацию и выставку в музей Дрездена.

Строительные бригады, проводившие земляные работы на военно‑морской авиабазе Нордхольц в Нижней Саксонии, сделали поистине уникальную находку - почти полностью уцелевшую самоходно‑артиллерийскую установку Sturmgeschütz III, более известную как Stu III, построенную в годы Второй мировой войны.

По словам специалистов, найденный объект находится в исключительном состоянии: детали ходовой части выглядят почти как новые, а на броневой поверхности до сих пор сохранились пятна оригинальной камуфляжной покраски, характерной для вермахтовых машин того периода. Оценка экспертов указывает, что танк, весивший около 29 тонн, провёл в песчаной подослепне в Северном море примерно восемьдесят лет, защищённый от коррозии и механических повреждений.

Археологи, исследующие место находки, полагают, что в конце войны союзные силы захоронили Stu III вместе с другими обломками военного оборудования, пытаясь быстро избавиться от излишков техники. Согласно данным, в совокупности к апрелю 1945 года было произведено около 9,3 тысячи машин типа Stu III, которые изначально разрабатывались как тяжёлые штурмовые орудия, способные эффективно бороться с вражескими танками и укреплёнными позициями.

Их отличительной особенностью была низкая профильная броня и мощный 75‑мм орудийный комплект, что делало их важным элементом арсенала немецкой армии в последние годы конфликта. Остаётся неизвестным, в какой именно части базы, в каком слое грунта и в каком положении была зарыта данная установка, однако проведённые раскопки показали, что она была погребена в песчаной подпочве без серьёзных деформаций корпуса. Это позволяет предположить, что окружающий её грунт сыграл роль естественного защитного слоя, который предохранил механизм от воздействия влаги и соли.

Планируется, что найденный Stu III будет передан в Немецкий танковый музей в Мюнстере, где эксперты проведут детальную реставрацию с целью сохранить аутентичность всех оригинальных компонентов. После завершения восстановительных работ танк предполагается выставить в Музее военной истории Бундесвера в Дрездене, где он станет центральным экспонатом, иллюстрирующим технологический уровень и стратегическую роль немецкой самоходной артиллерии в годы Великой Отечественной войны.

Такое перемещение позволит широкой публике увидеть живое свидетельство военной истории, а также подчеркнёт важность сохранения культурного и исторического наследия, связанного с обеими сторонами конфликта. Эта находка не только укрепит музейные фонды, но и станет объектом дальнейших научных исследований, направленных на более глубокое понимание производственных процессов, применяемых в годы войны, и последующего послевоенного обращения с военными артефактами





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Sturmgeschütz III Военно‑Историческая Находка Нордхольц Танковый Музей Мюнстер Вторая Мировая Война

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