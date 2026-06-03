Уникальная строительная операция в Якутии: вывод первого коффердама будущего Ленского моста

В Якутии успешно провели уникальную строительную операцию, аналогов которой в российской практике еще не было. На водную магистраль вывели первый коффердам будущего Ленского моста, который создаст сухую зону в русле реки и позволит возводить опоры переправы даже при ледоходе и сильном течении. В историческом процессе участвовали 120 человек и три буксира суммарной мощностью в 4800 лошадиных сил. Всего строителям нужно будет установить три таких коффердама.
В Якутии успешно провели уникальную строительную операцию, аналогов которой в российской практике еще не было. На водную магистраль вывели первый коффердам будущего Ленского моста. Это герметичная металлическая конструкция в 17 метров высотой и 46 диаметром, которая создаст сухую зону в русле реки и позволит возводить опоры переправы даже при ледоходе и сильном течении.
В историческом процессе участвовали 120 человек и три буксира суммарной мощностью в 4800 лошадиных сил. Всего строителям нужно будет установить три таких коффердама
Якутия Водная Магистраль Коффердам Ленский Мост Буксиры Создаст Сухую Зону Позволит Возводить Опоры Переправы Будет Установлено Три Таких Коффердама