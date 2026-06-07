Умер тренер Вячеслав Селифанов, воспитывший олимпийских чемпионов и бронзового призёра Олимпиады-2004

Вячеслав Селифанов, обладатель Кубка СССР по спортивной гимнастике и заслуженный тренер России, умер. О произошедшем проинформировала пресс-служба национальной федерации. Федерация отметила человеческие качества наставника и его вклад в развитие спорта.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Умер обладатель Кубка СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России Вячеслав Селифанов.

О произошедшем проинформировала пресс-служба национальной федерации. В некрологе организации покойный назван гимнастом редчайшего таланта, выступавшим за сборную Советского Союза в её золотой период. После завершения карьеры на помосте он пришёл в знаменитый зал «Динамо» в Петровском парке, связав с этим клубом всю дальнейшую жизнь. Федерация особо отметила человеческие качества наставника.

Своим примером Селифанов опровергал миф о необходимости «жёсткой руки» в спорте. Для подопечных он стал вторым отцом, мудрым учителем, с которым можно было поделиться любыми мыслями. Вячеслав Сергеевич был мастером спорта международного класса. Он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Алексея Воропаева, побеждавшего на Играх в 1992 и 1996 годах.

Также среди его учеников — бронзовый призёр Олимпиады-2004 Людмила Ежова. Коллеги и знакомые запомнят его как преданного, надёжного и бесконечно доброго друга, говорится в заявлении. Прощание с тренером, чья судьба была неразрывно связана с динамовским залом, ещё предстоит





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