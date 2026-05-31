Умер известный российский комментатор снукера Владимир Синицын

Спортивный комментатор Владимир Синицын, известный как главный голос трансляций снукера в России, скончался в возрасте 74 лет в клинике Германии. Последние годы он жил в Латвии, где руководил бильярдным клубом. Его работа способствовала популяризации снукера среди российских зрителей.

Москва, 31 мая - АиФ-Москва. Спорт ивный комментатор Владимир Синицын умер в возрасте 74 лет. Российские болельщики знали его как главный голос трансляций снукер а - разновидности бильярд а, популярной в Великобритании и ряде других стран.

По имеющимся данным, Синицын скончался в одной из клиник Германии, куда был доставлен после резкого ухудшения самочувствия. Последние годы комментатор проживал в Латвии. После закрытия российского подразделения телеканала Eurosport в 2022 году он окончательно переехал в Ригу. Синицын много лет комментировал крупнейшие международные турниры по снукеру.

Благодаря его работе этот вид спорта приобрел популярность среди российских зрителей. Снукер - это разновидность бильярда, в которую играют на столе большего размера с использованием 22 шаров. Игра считается одной из самых сложных бильярдных дисциплин и пользуется большой популярностью в Великобритании, Китае и ряде европейских стран. Помимо работы комментатором, Синицын был судьей международной категории и занимался развитием бильярдного спорта. В Риге он руководил собственным бильярдным клубом





