Умер выдающийся художник Дэвид Хокни

Умер Дэвид Хокни, один из важнейших британских и американских художников нашего времени. Художник оставил след в искусствознании и оставил самые знаменитые картины в 1960-е и 1970-е годы в Калифорнии.

Умер Дэвид Хокни — выдающийся художник, которого нельзя причислить ни к одному направлению в искусстве. 12 июня в Лондоне умер Дэвид Хокни, один из важнейших британских и американских художников нашего времени.

Свои самые знаменитые картины он написал в 1960-е и 1970-е годы в Калифорнии. Его герои купаются в бассейнах, позируют у модных особняков и среди коллекций искусства. У работ Хокни мало общего с современным ему искусством: они довольно консервативны по своей технике, удивительно оптимистичны по настроению и, казалось бы, практически аполитичны (на самом деле это не так). Помимо живописи и фотографии, Хокни оставил след в искусствознании: он выдвинул гипотезу, согласно которой старые мастера использовали линзы и зеркала, чтобы создавать реалистичное изображение.

Критик Антон Хитров рассказывает о карьере и наследии художника. Британцы провожают Дэвида Хокни как национальное достояние





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