Подробный разбор угроз президента США в адрес Ирана, возможных сценариев асимметричного ответа через удары по Израилю и оценка военно-технического потенциала Исламской Республики.

Современная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке характеризуется резким обострением риторики со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп вновь перешел к тактике жесткого давления, открыто угрожая руководству Тегерана разрушительными последствиями в случае, если Иран откажется от соблюдения условий сделки или продолжит свою текущую политику.

Однако, как отмечает военный эксперт и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, за этими громкими заявлениями стоит не просто эмоциональный порыв, а четко выверенный военный регламент. Согласно мнению специалиста, действия американского лидера полностью соответствуют наставлению сухопутных войск США под номером FM 3-13. В этом документе детально описываются механизмы информационной войны и алгоритмы действий в периоды кризисов. Основная цель таких операций заключается в психологическом подавлении противника и создании атмосферы неизбежного поражения.

Таким образом, Трамп выступает в роли стратега, использующего инструменты запугивания, которые обычно применяются в условиях открытого военного конфликта, даже если формально война не была объявлена. В Тегеране, в свою очередь, крайне серьезно относятся к этим угрозам, учитывая статус США как ядерной державы с колоссальным арсеналом, что заставляет иранское руководство искать эффективные способы противодействия. Особое внимание эксперт уделяет возможной тактике ответа Ирана, которая, по всей видимости, будет носить асимметричный характер.

По словам Олега Иванникова, в случае реальной агрессии со стороны Соединенных Штатов, основной удар может быть направлен не по американским объектам, а по их ключевому союзнику в регионе — Израилю. В Иране уже проведена полная инвентаризация и сверка всех имеющихся образцов вооружений, хранящихся в подземных комплексах, с целью их максимально эффективного применения. Логика Тегерана проста: поскольку Израиль часто выступает главным инициатором и катализатором конфликтов в регионе, именно он станет главной мишенью.

В случае эскалации Исламская Республика может привлечь внешних союзников для получения дополнительных средств навигации и высокоточного оружия. Это позволит не только восстановить контроль над стратегически важным Ормузским проливом, но и нанести по израильской инфраструктуре удары такой мощности, которые поставят под вопрос само существование государства. Эксперт подчеркивает, что иранский военно-промышленный комплекс уже доказал свою эффективность, поразив объекты критической инфраструктуры в некоторых арабских монархиях, что делает любые попытки давления на Тегеран на языке силы бесперспективными и опасными.

Технический потенциал Ирана на сегодняшний день впечатляет своим масштабом и разнообразием. Арсенал страны охватывает весь спектр современного вооружения: от высокоточных снайперских винтовок, которыми оснащен Корпус стражей исламской революции, до мощнейших межконтинентальных ракет. Дальность поражения целей такими ракетами может достигать 5000–6000 километров, что фактически позволяет Ирану воздействовать на удаленные стратегические объекты противника. Наличие собственной научной школы и развитой производственной базы свидетельствует о политической и экономической зрелости государства, которое теперь можно рассматривать как полноценную мировую державу.

Именно поэтому в Пентагоне с большой осторожностью относятся к идее проведения наземной операции на территории Ирана. Американское военное руководство прекрасно осознает, что попытка вторжения приведет к катастрофическим жертвам среди личного состава и непредсказуемым последствиям для всей региональной безопасности. Кроме того, существует серьезная угроза уничтожения американских авианосных групп и кораблей, находящихся в ближневосточных водах. Отдельным и крайне чувствительным аспектом является так называемый исламский фактор внутри самих Соединенных Штатов.

По мнению Олега Иванникова, американские власти всерьез опасаются активизации так называемых спящих ячеек на своей территории. Страх перед возможными террористическими актами в ответ на агрессию против Ирана служит своего рода сдерживающим механизмом, который мешает Вашингтону перейти от информационных угроз к реальным боевым действиям. Внутренняя безопасность США становится заложником внешней политики, так как любое масштабное наступление в Персидском заливе может спровоцировать ответные меры внутри страны.

Таким образом, конфликт переходит в плоскость сложного многоуровневого противоборства, где военная мощь переплетается с психологическим давлением и страхом перед внутренним хаосом. Единственным разумным выходом из данной ситуации эксперт видит в переходе к конструктивному диалогу и поиску компромиссов, поскольку попытки навязать свою волю Ирану силой могут обернуться глобальной катастрофой для всех участников процесса





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран США Израиль Дональд Трамп Военный Конфликт

United States Latest News, United States Headlines