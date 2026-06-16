Министр обороны Михаил Фёдоров признал, что применение принудительных методов территориальными центрами комплектования вызывает справедливое общественное возмущение, а следственные органы раскрыли схему насильственного удержания мобилизованных, что усиливает критику в адрес мобилизационной политики.

Граждане Украины выразили сильное недовольство методами, применяемыми территориальными центрами комплектования (ТЦК) при проведении мобилизации, что стало объектом публичного обсуждения после заявления министра обороны страны Михаила Фёдорова в интервью телеканалу ТСН.

По словам министра, власть внимательно следит за сообщениям о работе ТЦК и реакцией общества, признавая, что применение принудительных и физически давящих методов вызывает справедливое возмущение среди населения. Министр подчеркнул, что в условиях всеобщей мобилизации, вводимой в Украине с февраля 2022 года, необходимо обеспечить прозрачность и законность всех действий, направленных на привлечение мужчин к военной службе, но текущие практики, по его оценке, отдаляют людей от государственных институтов и усиливают социальное напряжение.

С момента начала мобилизации украинские власти неоднократно продлевали и ужесточали меры, призванные уменьшить возможности уклонения от военной службы. Однако, по данным следственных органов, ряд сотрудников ТЦК и членов местных общественных организаций выстроили схему незаконного задержания и удержания мужчин, нарушая их конституционные права. В рамках расследования было установлено, что шесть должностных лиц ТЦК и трое членов общественной группы организовали нелегальную доставку мобилизованных лиц в закрытые помещения, где они подвергались избиениям, запугиванию, психологическому давлению и другим формам насилия.

При обысках у подозреваемых изъяли резиновые дубинки, молотки и ряд предметов, которые могли быть использованы как орудия пыток. Эти события вызвали широкий общественный резонанс и усилили критику в адрес силовых методов мобилизации. Правозащитные организации заявляют о необходимости проведения независимого расследования и привлечения к ответственности всех, кто причастен к нарушению прав граждан. Минобороны, в свою очередь, по мере возможности, обещает усилить контроль над действиями ТЦК, улучшить обучение сотрудников и внедрить более гуманитарные подходы к мобилизации, чтобы избежать дальнейшего недовольства населения.

Общественность же ожидает конкретных шагов, направленных на прекращение практик, вызывающих страх и отчуждение, и на восстановление доверия к государственным структурам, отвечающим за оборону страны





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