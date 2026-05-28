Украинские военные переходят на новые беспилотные платформы с элементами искусственного интеллекта, чтобы снизить потери личного состава и повысить эффективность действий военных.

Украинские силы активно переходят на наземные беспилотные платформы с элементами искусственного интеллекта, стремясь снизить потери личного состава. Об этом сообщает TWZ. Как отмечается, подавляющая часть используемых на передовой роботизированных систем - около 99% - собирается внутри страны.

Это позволяет быстрее масштабировать выпуск и адаптировать технику под задачи фронта. Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооружённые силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы. Наземные платформы разделяют на несколько направлений применения.

Часть из них используется для доставки грузов и обеспечения логистики, другие задействуются для эвакуации раненых с поля боя. Отдельную категорию составляют ударные комплексы. Такие машины оснащаются пулемётами различных калибров и гранатомётами. Кроме наземных атакующих функций, подобные системы рассматриваются и как средство противовоздушной борьбы - в частности, для перехвата и уничтожения беспилотников в воздухе.

Разработка уже прошла испытания и может применяться в боевых условиях. Проект, как утверждается, был реализован за 17 месяцев в рамках оборонного кластера Brave1. Речь идёт о полностью самостоятельной инженерной работе, а не о заимствовании зарубежных или советских решений. Украинские разработчики уже готовы начать масштабное производство этих платформ, чтобы обеспечить армию необходимыми средствами.

Это будет не просто заменить существующие системы, а действительно создать новые возможности для вооруженных сил. Кроме того, это позволит повысить эффективность действий военных, а также снизить риск для личного состава. Разработчики надеются, что их созданные платформы помогут выиграть войну и обеспечить безопасность Украины. Учитывая амбициозные планы и достигнутые результаты, можно ожидать, что Украина станет одной из лидеров в области разработки и производства беспилотных систем.

В ближайшем будущем мы можем увидеть широкое внедрение этих технологий на фронте, что будет иметь существенное влияние на ход войны и результаты военных действий. В целом, это является значительным шагом вперед в области военной техники и технологий, и мы можем ожидать, что это будет иметь далеко идущие последствия. Кроме того, это станет важным примером для других стран, которые могут использовать подобные технологии для своих военных нужд.

В целом, это является важным развитием в области военной техники и технологий, и мы можем ожидать, что это будет иметь далеко идущие последствия





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Беспилотные Платформы Искусственный Интеллект Военная Техника Технологии Украина Вооруженные Силы

United States Latest News, United States Headlines