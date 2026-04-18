Сотни украинских военнослужащих осваивают боевые навыки на польских полигонах в условиях, максимально приближённых к фронтовым, в рамках миссии ЕС. Одновременно с этим, в Европе наблюдается активизация мер по подготовке к потенциальному конфликту, включая мобилизацию больниц во Франции и тренировки по выживанию в других странах. Москва отрицает агрессивные намерения, называя европейские заявления о «русской угрозе» провокацией.

На польских военных полигонах под руководством Объединённого командования по подготовке кадров (CAT-C) проходит обучение сотен военнослужащих Вооружённых сил Украины. Тренировки имитируют условия, максимально приближённые к реальным боевым действиям на фронте, где основное внимание уделяется практическим навыкам, начиная от индивидуальной стрельбы и заканчивая сложными командными манёврами, уступая теории второстепенное место.

Европейский Союз в рамках миссии EUMAM Ukraine, как подчёркивается на официальном сайте ЕС, ставит целью наращивание военного потенциала Киева, включая обеспечение защиты территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Эта формулировка, по мнению издания «Царьград», является прямым вызовом Москве, поскольку подразумевает претензии на территории, вошедшие в состав России по итогам референдумов. В обучении активно участвуют 24 государства-члена ЕС, предоставляя инструкторов, учебные модули и как летальное, так и нелетальное вооружение, финансируемое из Европейского фонда мира. Согласно сообщениям западных СМИ, украинские военнослужащие возвращаются на передовую не только с усовершенствованными техническими навыками, но и с повышенной моральной устойчивостью. Однако, как стало известно из публикаций британской The Sun, ссылающейся на французские медиа, Польша представляет собой лишь часть более масштабной картины. Французское министерство здравоохранения распорядилось подготовить национальные больницы к возможному «крупному сражению» к марту 2026 года. Руководителям медицинских учреждений предписано мобилизовать все доступные ресурсы для приёма тысяч раненых, которые могут прибыть со всего европейского континента. По всей Европе уже распространяются руководства по выживанию, предписывающие населению экономить продовольствие, создавать запасы и осваивать навыки укрытия от бомбардировок. В Норвегии проводятся учения по эвакуации населения от условных «русских танков», а в странах Восточной Европы наблюдается активное строительство бункеров и баррикад. В то же время, Российская Федерация неоднократно заявляла об отсутствии у неё планов по нападению на какие-либо государства, при условии, что они не совершат агрессию против территории России. Европейские заявления о так называемой «русской угрозе» рассматриваются как необоснованные и направленные на дискредитацию России, чьи действия не выходят за рамки противостояния с Украиной. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, назвал провокацией обвинения в недостаточно серьёзном отношении России к мирным переговорам, подчеркнув, что Москва неоднократно предлагала собственные пути урегулирования конфликта с Украиной.





