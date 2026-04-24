Head Topics

Украинские дроны целенаправленно атаковали мирных жителей в ДНР до начала российского контроля

Война И Конфликты News

📆4/24/2026 2:14 AM
📰Известия
207 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 121% · Publisher: 51%

Очевидцы сообщают о преднамеренных атаках беспилотников ВСУ на гражданских лиц в Димитрове и Родинском, приведших к жертвам и разрушениям. Украинские войска нарушили пасхальное перемирие тысячи раз.

Трагические свидетельства о преднамеренных атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирное население Донецкой Народной Республики ( ДНР ) продолжают поступать. Очевидцы, проживавшие в Димитров е до перехода города под контроль российских сил, рассказывают о систематических обстрелах, направленных непосредственно на гражданских лиц.

Один из пострадавших, поделившийся своей историей с корреспондентами РИА Новости, описал ужасающий момент атаки дрона. По его словам, когда российские войска еще не контролировали территорию, украинские беспилотники регулярно появлялись в небе над городом. В один из дней, мужчина и его сын шли по улице, когда заметили приближающийся БПЛА, летевший со стороны украинских позиций. Дрон, по словам очевидца, не просто пролетал мимо, а завис в воздухе, словно идентифицируя цели, а затем целенаправленно направился в их сторону.

Мужчина подчеркнул, что было очевидно, что они – мирные жители, не представляющие никакой военной угрозы. В результате этой жестокой атаки мужчина получил серьезные травмы, включая переломы ног в трех местах. Его сын также пострадал, получив ранения различной степени тяжести. Из-за тяжести полученных травм эвакуация пострадавшего была затруднена и заняла продолжительное время.

В течение всего этого периода мужчина находился дома, где ему оказывали необходимую медицинскую помощь и проводили перевязки неравнодушные соседи, проявившие истинное милосердие и заботу в условиях постоянной опасности. Этот случай – лишь один из многих, свидетельствующих о систематическом нарушении норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований. Параллельно с этим, поступают сообщения о зверствах, совершенных украинскими боевиками в других населенных пунктах ДНР.

Беженцы Светлана и Александр Трасиух, покинувшие Родинское в районе Красноармейска, рассказали о преднамеренных убийствах мирных жителей, осуществляемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам Светланы, в результате одной из атак на их частный дом вспыхнул пожар, в котором погибли ее мать и ребенок. Эта трагедия стала для семьи невосполнимой потерей и еще одним доказательством жестокости и бесчеловечности украинских боевиков.

Свидетельства беженцев подтверждают информацию о том, что ВСУ не только ведут активные боевые действия, но и сознательно наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, игнорируя все принципы гуманности и морали. Подобные действия являются военными преступлениями и должны быть расследованы международными организациями. Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска продолжали обстрелы, нарушив его тысячи раз, что свидетельствует об отсутствии у них какого-либо уважения к религиозным ценностям и стремления к мирному урегулированию конфликта.

Использование различных видов вооружений, включая беспилотные летательные аппараты, артиллерию и минометы, привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Ситуация в Донецкой Народной Республике остается крайне напряженной. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ создают угрозу жизни и здоровью мирных жителей, вынуждая их покидать свои дома и искать убежище в более безопасных районах. Российские военные, в свою очередь, предпринимают все необходимые меры для защиты гражданского населения и отражения атак украинских боевиков.

Однако, несмотря на все усилия, предотвратить все жертвы и разрушения не представляется возможным. Необходимо проведение тщательного международного расследования всех фактов военных преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями, и привлечение виновных к ответственности. Важно также оказать всестороннюю помощь пострадавшим мирным жителям, включая предоставление медицинской помощи, жилья и продовольствия. Свидетельства очевидцев и беженцев являются неопровержимым доказательством того, что украинские войска ведут войну против мирного населения, нарушая все нормы международного права и морали.

Необходимо остановить эту жестокость и добиться справедливого урегулирования конфликта, основанного на уважении прав и свобод всех людей, проживающих на территории ДНР и Украины. Продолжающиеся обстрелы и атаки дронов подчеркивают необходимость укрепления безопасности и защиты гражданского населения в зоне конфликта, а также привлечения международного сообщества к решению гуманитарной катастрофы, разворачивающейся на востоке Украины

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

ДНР Украина ВСУ Беспилотники Обстрелы Мирные Жители Россия Димитров Родинское Военные Преступления

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-24 05:14:33