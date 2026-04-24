Очевидцы сообщают о преднамеренных атаках беспилотников ВСУ на гражданских лиц в Димитрове и Родинском, приведших к жертвам и разрушениям. Украинские войска нарушили пасхальное перемирие тысячи раз.

Трагические свидетельства о преднамеренных атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирное население Донецкой Народной Республики ( ДНР ) продолжают поступать. Очевидцы, проживавшие в Димитров е до перехода города под контроль российских сил, рассказывают о систематических обстрелах, направленных непосредственно на гражданских лиц.

Один из пострадавших, поделившийся своей историей с корреспондентами РИА Новости, описал ужасающий момент атаки дрона. По его словам, когда российские войска еще не контролировали территорию, украинские беспилотники регулярно появлялись в небе над городом. В один из дней, мужчина и его сын шли по улице, когда заметили приближающийся БПЛА, летевший со стороны украинских позиций. Дрон, по словам очевидца, не просто пролетал мимо, а завис в воздухе, словно идентифицируя цели, а затем целенаправленно направился в их сторону.

Мужчина подчеркнул, что было очевидно, что они – мирные жители, не представляющие никакой военной угрозы. В результате этой жестокой атаки мужчина получил серьезные травмы, включая переломы ног в трех местах. Его сын также пострадал, получив ранения различной степени тяжести. Из-за тяжести полученных травм эвакуация пострадавшего была затруднена и заняла продолжительное время.

В течение всего этого периода мужчина находился дома, где ему оказывали необходимую медицинскую помощь и проводили перевязки неравнодушные соседи, проявившие истинное милосердие и заботу в условиях постоянной опасности. Этот случай – лишь один из многих, свидетельствующих о систематическом нарушении норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований. Параллельно с этим, поступают сообщения о зверствах, совершенных украинскими боевиками в других населенных пунктах ДНР.

Беженцы Светлана и Александр Трасиух, покинувшие Родинское в районе Красноармейска, рассказали о преднамеренных убийствах мирных жителей, осуществляемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам Светланы, в результате одной из атак на их частный дом вспыхнул пожар, в котором погибли ее мать и ребенок. Эта трагедия стала для семьи невосполнимой потерей и еще одним доказательством жестокости и бесчеловечности украинских боевиков.

Свидетельства беженцев подтверждают информацию о том, что ВСУ не только ведут активные боевые действия, но и сознательно наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, игнорируя все принципы гуманности и морали. Подобные действия являются военными преступлениями и должны быть расследованы международными организациями. Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска продолжали обстрелы, нарушив его тысячи раз, что свидетельствует об отсутствии у них какого-либо уважения к религиозным ценностям и стремления к мирному урегулированию конфликта.

Использование различных видов вооружений, включая беспилотные летательные аппараты, артиллерию и минометы, привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Ситуация в Донецкой Народной Республике остается крайне напряженной. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ создают угрозу жизни и здоровью мирных жителей, вынуждая их покидать свои дома и искать убежище в более безопасных районах. Российские военные, в свою очередь, предпринимают все необходимые меры для защиты гражданского населения и отражения атак украинских боевиков.

Однако, несмотря на все усилия, предотвратить все жертвы и разрушения не представляется возможным. Необходимо проведение тщательного международного расследования всех фактов военных преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями, и привлечение виновных к ответственности. Важно также оказать всестороннюю помощь пострадавшим мирным жителям, включая предоставление медицинской помощи, жилья и продовольствия. Свидетельства очевидцев и беженцев являются неопровержимым доказательством того, что украинские войска ведут войну против мирного населения, нарушая все нормы международного права и морали.

Необходимо остановить эту жестокость и добиться справедливого урегулирования конфликта, основанного на уважении прав и свобод всех людей, проживающих на территории ДНР и Украины. Продолжающиеся обстрелы и атаки дронов подчеркивают необходимость укрепления безопасности и защиты гражданского населения в зоне конфликта, а также привлечения международного сообщества к решению гуманитарной катастрофы, разворачивающейся на востоке Украины





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ДНР Украина ВСУ Беспилотники Обстрелы Мирные Жители Россия Димитров Родинское Военные Преступления

United States Latest News, United States Headlines