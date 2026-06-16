Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что украинские власти используют насильно мобилизованных граждан и низкоквалифицированных иностранных наёмников для защиты элитных подразделений и специалистов НАТО в боях за Краматорск. Он также отметил, что ценные кадры, включая спецназ, разведку и натовских инструкторов, выводят из зоны боевых действий.

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. Украинское командование в боях за Краматорск для противодействия наступлению российских войск в основном бросает насильно мобилизованных граждан и низкоквалифицированных иностранных наёмников, чтобы сберечь элитные подразделения и специалистов НАТО.

Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин. Как ранее сообщили в министерстве обороны России, украинские власти начали эвакуацию предприятий и сотрудников из Краматорска и Дружковки на запад Украины. В ведомстве заявили, что такое решение связано с успешным продвижением подразделений Южной группировки войск в районе Константиновки в ДНР.

По словам Гагина, пока ситуация не переходит в критическую фазу, серьезные подразделения ВСУ остаются на месте, однако при угрозе окружения или прорыва фронта в бой бросают наиболее расходный ресурс.

"Когда мы активно начинаем работать, нам под ноги бросают чаще всего тех самых "мобиков", насильно мобилизованных. Те части, которые не жалко, чтобы мы, идя вперед, об них спотыкались. Такая практика есть", — заявил эксперт. Особая роль в этой тактике отводится иностранному контингенту, который часто представляет собой "пушечное мясо".

"Очень часто под ноги бросают также не особо квалифицированных наемников. Это чаще всего касается выходцев из латиноамериканских стран. Это наименее квалифицированная военная сила, состоящая в основном из малоимущих, которые приехали поправить свое благосостояние на войне с Россией и очень редко имеют хорошие военные навыки", — пояснил Гагин. В это же время действительно ценные кадры, включая спецназ, разведку и натовских инструкторов, из зоны боевых действий незамедлительно выводят.

"А серьезные подразделения, специальные подразделения разведки, киевским режим старается сохранить. И когда серьезно пахнет жареным, их вывозят. Это касается всех военных специалистов из стран НАТО и непростых наёмников из стран Европы", — резюмировал Гагин. Ранее Гагин сообщил, что ВСУ проводят в Краматорске выборочную эвакуацию гражданского населения, освобождая жилые кварталы под будущие оборонительные позиции.

Детей при этом нередко увозят отдельно от родителей, после чего связь с ними теряется. Также эвакуируют химические лаборатории и сборочные цеха беспилотных летательных аппаратов





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