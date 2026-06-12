Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об этом в соцсети Facebook. Согласно документу, русский язык больше не будет входить в список языков, на которые распространяются положения хартии на территории Украины. При этом в конституции Украины сохраняется норма, согласно которой гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка. Лавров также подчеркнул, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии. В апреле 2025 г., что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза и на такую меру идти нельзя. Бабак уточнял, что такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить наше движение в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об этом в соцсети Facebook.
Согласно документу, русский язык больше не будет входить в список языков, на которые распространяются положения хартии на территории Украины. При этом в конституции Украины сохраняется норма, согласно которой гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка. Лавров также подчеркнул, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии. В апреле 2025 г.
, что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза и на такую меру идти нельзя. Бабак уточнял, что такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить наше движение в ЕС
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