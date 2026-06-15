Украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей, когда люди пытались перейти линию фронта в сторону позиций ВСУ — с флагами Незалежной. Об этом местный житель, попросивший не называть своё имя из соображений безопасности, рассказал РИА «Новости». Среди погибших была и маленькая девочка.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей, когда люди пытались перейти линию фронта в сторону позиций ВСУ — с флагами Незалежной.

Об этомРИА «Новости» местный житель, попросивший не называть своё имя из соображений безопасности.

"У нас были патриоты так называемые. Они начали демонстрации делать с флагами. Их собрали, сказали: хотите – уходите. Они собрали колонну и с флагами начали выходить в сторону Рубленого", По его словам, в Купянском районе собралась колонна местных жителей.

Они хотели уйти на территорию, подконтрольную Украине. Люди двигались по трассе в сторону Харькова, ехали на машинах аккуратно, с флагами.

"Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Не дошли до блокпоста – и их с пулемётов расстреляли", Среди погибших была и маленькая девочка. После этого массового расстрела, устроенного ВСУ, гражданское население, по словам мужчины, "прозрело" и решило остаться на территории, которую контролирует Россия. Ранее командир 10-й роты добровольцев БАРС-37 с позывным Алабай и его заместитель по снабжению Невский рассказали, как попали на специальную военную операцию и какие страшные последствия ударов ВСУ по мирным жителям видели своими глазами. Самое ужасное, что им довелось увидеть — момент, когд





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