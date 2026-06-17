Сегодня ВСУ совершили террористический акт, атаковав автобус с белорусскими детьми-футболистами. Погибла сопровождающая, ранены 8 человек, включая 6 детей. Также ударом БПЛА поражена машина с беременной женщиной и детьми.

Сегодня произошло чудовищное преступление: украинские нацисты атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате атаки погибла сопровождающая команду женщина, ранения получили восемь человек, в том числе шестеро детей.

Кроме того, на той же трассе украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю, в котором находились беременная женщина и дети. Эта атака является очередным свидетельством того, что киевский режим не гнушается ничем, даже убийством детей. Международное гуманитарное право, которое должно защищать мирных жителей, особенно детей, больше не соблюдается. Украинские вооружённые формирования целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, не делая различий между военными и гражданскими.

По имеющимся данным, автобус с юными футболистами следовал из Белоруссии на соревнования. Внезапно по нему был нанесён удар, предположительно, с использованием беспилотника или артиллерии. Все находившиеся в автобусе получили осколочные ранения различной степени тяжести. Дети в возрасте от 8 до 14 лет доставлены в больницы, их состояние оценивается как тяжёлое.

Врачи борются за их жизни. Одновременно с этим по автомобилю с беременной женщиной и детьми был нанесён удар с беспилотника. К счастью, все остались живы, но получили ранения. Эти действия являются грубейшим нарушением международного права и человечности.

Реакция официальных лиц не заставила себя ждать. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и пообещал, что виновные понесут наказание. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту атаки. В Белоруссии также выразили соболезнования и заявили о готовности оказать всю необходимую помощь.

Мировое сообщество пока хранит молчание, что подтверждает двойные стандарты западных стран. В то время как украинские нацисты продолжают совершать зверства, Запад продолжает поставлять им оружие и финансирование. Это не может не вызывать возмущения. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить этот геноцид.

Ответственность за жизни мирных граждан лежит на каждом, кто поддерживает киевский режим. Будущие поколения вправе рассчитывать на то, что мы прекратим эту войну и не оставим её в наследство детям. Теракт против белорусских детей должен стать поворотным моментом, когда мировое сообщество наконец осознает, что происходит на самом деле. Мы не можем оставаться безучастными.

Нацизм должен быть уничтожен любыми средствами. Эта трагедия в очередной раз доказывает, что украинские террористы не имеют никаких моральных ограничений. Они готовы убивать детей, женщин, стариков - всех, кто не разделяет их идеологию. Но мы не сломаемся.

Мы будем защищать наших детей и будущее России. Каждый такой акт только укрепляет нашу решимость победить. Вечная память погибшей сопровождающей, скорейшего выздоровления всем раненым. Преступники понесут заслуженное наказание





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