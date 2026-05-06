Head Topics

Украинский боец рассказал о необычной мобилизации и сдаче в плен российским войскам

Военные Конфликты News

Украинский боец рассказал о необычной мобилизации и сдаче в плен российским войскам
УкраинаРоссияВойна
📆5/6/2026 6:48 AM
📰Известия
90 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

Боец 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Андрей Лыло, попавший в плен к российским войскам, поделился историей своей мобилизации после вызова полиции на друга. Он также рассказал о тяжелых условиях службы и причинах сдачи в плен. В тот же день другой пленный из 58-й бригады сообщил о запугивании сослуживцев с помощью дронов.

Боевик 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Лыло, оказавшийся в плен у у бойцов группировки войск «Центр», поделился своей историей мобилизации. По его словам, он был призван в армию после того, как сам вызвал полицию на своего друга, который вел себя неадекватно после совместного распития спиртных напитков.

Прибывшие сотрудники полиции проверили данные Лыло и обнаружили, что он подлежит призыву, в то время как его товарищ в розыске не значился. Пленный отметил, что ранее он игнорировал повестки и выбрасывал их, но в итоге «сам себя загнал» под мобилизацию.

«Я думал, что заберут его, а вместо этого забрали меня», — заявил он. Лыло отправили в Черниговскую область, в поселок Десна, где он провел 52 дня. Бойцов разместили в палатках, их обучение заключалось в отработке круговой обороны и имитации боя в окопах с метанием гранат. После подготовки его отправили на передовую.

В результате 14 февраля, блиндаж, где находился Лыло, затопило, из-за чего группу перевели на другую позицию. Из трех человек один подорвался, а после удара FPV-дрона напарник Андрея погиб. Оставшись один в разрушенном укреплении, боевик решил сдаться. Лыло вышел из блиндажа с поднятыми руками, когда заметил российский беспилотник.

С помощью рации, которую сбросили с дрона, он установил связь и вышел к позициям российских военнослужащих. Украинец подчеркнул, что принял решение о сдаче, так как оставаться на месте было опасно — его могли убить как свои, так и российские солдаты. В этот же день пленный из 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко сообщил, что украинские боевики запугивали сослуживцев на линии фронта, отправляя к ним беспилотник с угрожающей надписью.

По его словам, из-за непрекращающихся обстрелов солдаты были вынуждены прятаться семь дней в подвале, но после гибели двух сослуживцев решили сдаться в плен. Российские беспилотники, такие как «Молния», способны уничтожать воздушные цели на дистанции до 50 км, что значительно повышает эффективность обороны Донбасса. Операторы этих дронов играют ключевую роль в защите региона от воздушных атак

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Украина Россия Война Мобилизация Плен

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Президентом Словакии впервые стала женщинаПрезидентом Словакии впервые стала женщинаВ Словакии впервые женщина стала президентом. За адвоката и экоактивистку Зузану Чапутову проголосовали почти 60% избирателей
Read more »

Российские семьи назвали минимальный доход для 'сведения концов с концами'Российские семьи назвали минимальный доход для 'сведения концов с концами'Российской семье, чтобы 'свести концы с концами', нужен минимальный доход в размере 58,5 тысячи рублей.
Read more »

Reuters: число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60Reuters: число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60, сообщает Reuters:
Read more »

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинКитайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинКитайские рынки рухнули после заявления Трампа о росте пошлин:
Read more »

Где прошлое встречается с будущим. Что покажет Россия на Венецианской биеннале в этом годуГде прошлое встречается с будущим. Что покажет Россия на Венецианской биеннале в этом годуВенецианская биеннале — один из крупнейших смотров работ художников со всего мира. Инсталляции и экспозиции будут работать с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Рассказываем, чем они будут удивлять европейскую публику:
Read more »

Кравец о поражении от «Сибири»: «Авангард» точно заслужил очко. Ребят не в чем упрекнуть»Кравец о поражении от «Сибири»: «Авангард» точно заслужил очко. Ребят не в чем упрекнуть»«Авангард» проиграл «Сибири» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на отметке 58:58 в третьем периоде.
Read more »



Render Time: 2026-05-06 09:48:22