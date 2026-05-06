Боец 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Андрей Лыло, попавший в плен к российским войскам, поделился историей своей мобилизации после вызова полиции на друга. Он также рассказал о тяжелых условиях службы и причинах сдачи в плен. В тот же день другой пленный из 58-й бригады сообщил о запугивании сослуживцев с помощью дронов.

Боевик 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Лыло, оказавшийся в плен у у бойцов группировки войск «Центр», поделился своей историей мобилизации. По его словам, он был призван в армию после того, как сам вызвал полицию на своего друга, который вел себя неадекватно после совместного распития спиртных напитков.

Прибывшие сотрудники полиции проверили данные Лыло и обнаружили, что он подлежит призыву, в то время как его товарищ в розыске не значился. Пленный отметил, что ранее он игнорировал повестки и выбрасывал их, но в итоге «сам себя загнал» под мобилизацию.

«Я думал, что заберут его, а вместо этого забрали меня», — заявил он. Лыло отправили в Черниговскую область, в поселок Десна, где он провел 52 дня. Бойцов разместили в палатках, их обучение заключалось в отработке круговой обороны и имитации боя в окопах с метанием гранат. После подготовки его отправили на передовую.

В результате 14 февраля, блиндаж, где находился Лыло, затопило, из-за чего группу перевели на другую позицию. Из трех человек один подорвался, а после удара FPV-дрона напарник Андрея погиб. Оставшись один в разрушенном укреплении, боевик решил сдаться. Лыло вышел из блиндажа с поднятыми руками, когда заметил российский беспилотник.

С помощью рации, которую сбросили с дрона, он установил связь и вышел к позициям российских военнослужащих. Украинец подчеркнул, что принял решение о сдаче, так как оставаться на месте было опасно — его могли убить как свои, так и российские солдаты. В этот же день пленный из 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко сообщил, что украинские боевики запугивали сослуживцев на линии фронта, отправляя к ним беспилотник с угрожающей надписью.

По его словам, из-за непрекращающихся обстрелов солдаты были вынуждены прятаться семь дней в подвале, но после гибели двух сослуживцев решили сдаться в плен.





