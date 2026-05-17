Источник: пресс-служба президента Украины В ходе беседы политики обсудили перспективы диалога и перспективы участия Европы в переговорах по прекращению войны в Украине.

В ходе беседы политики подробно обсудили перспективы диалог а. Зеленский проинформировал о недавних контактах с рядом лидеров в Европе и с американской стороной.

"Единодушно считаем, что Европа должна участвовать в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу", - подчеркнул глава украинского государства. Антониу Кошта об этом обсудил с Владимиром Зеленским, также указав на "кластеры", - отметил он. Владимир Зеленский и Антониу Кошта обсудили график и необходимые контакты по данному вопросу, указали в Киеве





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Диалог Москва Владимир Зеленский Антониу Кошта Северное Угол России Украинско-Российские Отношения Министерство Иностранных Дел Украины Эвропа Мысльобеспечение Переговоры

United States Latest News, United States Headlines