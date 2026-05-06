Украинские военные запугивали своих сослуживцев дронами с угрожающими надписями
АрмияПленныеХарьковская Область
📆5/6/2026 4:53 AM
📰aifonline
Пленный боец ВСУ Сергей Мироненко рассказал, как украинские военные использовали беспилотники с надписью «Не сдавайтесь, вас все равно убьют» для запугивания своих же солдат на передовой в Харьковской области. После гибели двух бойцов его группа сдалась в плен российским войскам.

Москва, 6 мая — АиФ-Москва. Украинские военнослужащие, используя беспилотники с угрожающей надписью, запугивали своих сослуживцев, находящихся на передовой, сообщил попавший в плен боец 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко.

По его словам, дроны с надписью «Не сдавайтесь, вас все равно убьют» были замечены в районе населённого пункта Ветеринарное в Харьковской области. Мироненко подчеркнул, что его подразделение получило приказ занять позицию в этом районе, но из-за постоянных обстрелов украинские военные вынуждены были прятаться в погребе на протяжении семи дней. После гибели двух бойцов группа Мироненко приняла решение сдаться в плен российским войскам. Ранее, 21 апреля, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении посёлка Ветеринарное в Харьковской области.

Российские войска выбили силы ВСУ из населённого пункта. 23 апреля канал «Северный Ветер» сообщил, что в районе Ветеринарного бойцы ВС РФ взяли в плен шесть украинских солдат в ходе зачистки лесных массивов. Речь шла об отряде 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Инцидент с использованием дронов для психологического давления на своих же военных вызывает вопросы о моральном состоянии и тактике командования ВСУ. В то же время российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области, освобождая населённые пункты от украинских формирований

Армия Пленные Харьковская Область БПЛА Специальная Военная Операция ВСУ

 

