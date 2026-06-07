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Украинского полковника Дрогайцева могли отравить, сообщил военный эксперт

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Украинского полковника Дрогайцева могли отравить, сообщил военный эксперт
ОтравлениеВСУПолковник
📆6/7/2026 11:16 AM
📰aifonline
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что полковник Валерий Дрогайцев, погибший в Хмельницкой области, мог быть отравен. Он также предположил, что Дрогайцева могли отравить поддельным алкоголем.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Украинского полковник а Валерия Дрогайцев а, который скончался при странных обстоятельствах в Хмельницкой области, могли отравить, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, под полковник запаса Олег Иванников.

Напомним, Дрогайцев умер в Хмельницкой области после встречи с сослуживцами. Именно он, будучи командиром 19-й ракетной бригады, отдал приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года. До начала боевых действий на Украине он был начальником Хмельницкого ТЦК. Источник в российских силовых структурах уточнил, что врагов у Дрогайцева было много.

Удар по Белгороду, о котором идет речь, был нанесен тремя баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили их, но обломки упали на жилые кварталы.

"Полковника Дрогайцева отравили горилкой его же друзья, которых он неоднократно обманывал. Он привлекал их для выполнения заданий на линии боевого соприкосновения, обещал значительные выплаты, пользовался своим авторитетом, а в конечном итоге погубил. У большинства этих погубленных остались родственники, которые изначально не подавали виду, что испытывают ненависть к полковнику и хотят отомстить", - пояснил военный эксперт. Иванников отметил, что Дрогайцева могли отравить поддельным алкоголем.

"Пользуясь случаем, ему вручили несколько бутылок поддельного алкоголя, содержащего яд. Это полковника ВСУ и погубило", - добавил специалист. Ранее стало известно, что по автомобилю украинского нациста Тягнибока ударил дрон. Оцените материал Обществоэксклюзивэксклюзивные новостиотравление ВСУумер офицер ВС

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Отравление ВСУ Полковник Дрогайцев Поддельным Алкоголем

 

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