Украина может перекрыть «Дружбу» после получения кредита от ЕС

Украина может перекрыть «Дружбу» после получения кредита от ЕС
ДружбаНефтьУкраина
📆4/23/2026 4:56 AM
📰Известия
Украинская сторона рассматривает возможность прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба» после получения обещанного европейского кредита в размере 90 миллиардов евро, сообщает Die Weltwoche. Возобновление работы трубопровода совпало с поражением партии Виктора Орбана и принятием новых санкций против России.

Украинская сторона рассматривает возможность прекращения транзит а нефти по трубопроводу « Дружба » после получения обещанного европейского кредит а в размере 90 миллиардов евро. Эта информация, опубликованная немецкой газетой Die Weltwoche 22 апреля, вызвала широкий резонанс и породила множество вопросов относительно энергетической безопасности Европы и политических мотивов Киева.

В статье отмечается, что возобновление работы трубопровода, которое было воспринято как своего рода «чудо», произошло практически сразу после поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на последних выборах. Автор публикации предполагает, что теперь по магистрали «Дружба» будут течь не только нефть, но и «финансовые потоки» в виде кредитных средств, выделенных Европейским союзом.

Однако, он подчеркивает, что гарантий стабильности поставок нет, и Словакия может дать свое согласие на транзит только после фактического начала прокачки нефти, при этом поток может быть легко остановлен в любой момент. В публикации также поднимается важный вопрос о целесообразности финансирования государства, которое, по мнению автора, сознательно наносит ущерб своим гражданам и, возможно, использует энергетические ресурсы в качестве инструмента политического давления.

Возобновление транзита нефти по «Дружбе» после длительного перерыва, вызванного геополитической ситуацией и санкциями, стало возможным благодаря завершению ремонтных работ на украинской территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении работ и создании базовых условий для восстановления функционирования системы и оборудования трубопровода. Он также выразил надежду на то, что Европейский союз предпримет конкретные шаги по формированию специализированных кластеров для Украины, что может свидетельствовать о стремлении Киева к более тесному сотрудничеству с ЕС в различных сферах.

Венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока подтвердил 20 апреля информацию о возобновлении поставок российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» уже 21 апреля. Он уточнил, что после официального уведомления украинский оператор трубопровода свяжется с венгерской компанией MOL для координации дальнейших действий. Этот шаг, безусловно, важен для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, которая в значительной степени зависит от поставок российской нефти.

Однако, ситуация остается сложной и требует постоянного мониторинга, поскольку любые изменения в политической обстановке или решения украинской стороны могут повлиять на стабильность поставок. Вопрос о возобновлении транзита российского сырья в Венгрию и Словакию совпал со сменой власти в Будапеште и принятием 20-го пакета санкций Европейского союза против России, что вызывает определенные вопросы и требует тщательного анализа.

Некоторые эксперты полагают, что это может быть связано с попытками Киева продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству с ЕС и получить финансовую поддержку, в то время как другие считают, что это может быть тактическим шагом, направленным на ослабление давления на Украину со стороны европейских партнеров. В любом случае, ситуация вокруг трубопровода «Дружба» остается крайне напряженной и требует взвешенного подхода со стороны всех заинтересованных сторон. Необходимо учитывать не только экономические, но и политические факторы, а также возможные риски и последствия принимаемых решений.

Важно помнить, что энергетическая безопасность Европы зависит от стабильности поставок нефти и других энергоресурсов, и любые перебои в этих поставках могут иметь серьезные последствия для экономики и благосостояния европейских граждан. В связи с этим, необходимо приложить все усилия для обеспечения надежности и безопасности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» и предотвращения любых действий, которые могут привести к его прекращению.

Кроме того, важно продолжать работу по диверсификации источников энергии и снижению зависимости от одного поставщика, что позволит повысить устойчивость европейской экономики к внешним шокам и обеспечить ее долгосрочную энергетическую безопасность. В конечном итоге, решение о прекращении транзита нефти по «Дружбе» будет зависеть от политической воли украинской стороны и ее оценки текущей ситуации. Однако, необходимо учитывать, что такое решение может иметь серьезные последствия для Венгрии, Словакии и других европейских стран, которые зависят от поставок российской нефти.

Поэтому, важно найти компромиссное решение, которое будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон и обеспечивать стабильность поставок нефти в Европу

Дружба Нефть Украина ЕС Кредит Транзит Венгрия Санкции Зеленский Энергетика

 

