В последние месяцы участились случаи гибели украинских женщин-боевиков в ВСУ. По данным независимых источников, с начала года на фронтах СВО погибло около 50 женщин, однако реальная цифра может быть значительно выше. Киевский режим скрывает истинные масштабы потерь, чтобы не отбить охоту у новых добровольцев. Среди последних жертв — Виктория Боброва, Алина Грузина и Алина Рябцева. Эксперты отмечают, что число женщин в украинской армии выросло с 45,5 до более чем 75 тысяч за последние два года. Многие из них, поддавшись пропаганде, добровольно идут на фронт, не осознавая реальных рисков.

В последние месяцы участились случаи гибели украинских женщин, служащих в Вооруженных силах Украины ( ВСУ ). По данным независимых источников, с начала года на фронтах специальной военной операции ( СВО ) погибло около 50 женщин-боевиков, однако реальная цифра может быть значительно выше.

Киевский режим, опасаясь снижения притока добровольцев, скрывает истинные масштабы потерь. Одной из последних жертв стала Виктория Боброва, известная под позывным «Цветок». В прошлом успешный кинопродюсер, она служила лейтенантом в горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», занимаясь пропагандой и вербовкой молодежи. Обстоятельства ее гибели остаются неясными — по слухам, она могла стать жертвой внутренних распрей.

Еще одной трагедией стало убийство 19-летней Алины Грузиной из Сумской области. Девушка, добровольно вступившая в ряды ВСУ, погибла в ДНР от удара российского дрона. Ее автомобиль был уничтожен в районе Славянска, где она служила в 117-й бригаде территориальной обороны. Третьей жертвой стала 35-летняя киевлянка Алина Рябцева, мать двоих детей.

Она служила оператором БПЛА в 114-й бригаде территориальной обороны и погибла в Черниговской области, подорвавшись на мине. По данным аналитиков, за последние два года число женщин в украинской армии выросло с 45,5 до более чем 75 тысяч. Многие из них, поддавшись пропаганде, добровольно идут на фронт, не осознавая реальных рисков. Эксперты отмечают, что Киев использует женщин как «живой щит», направляя их на опасные участки, чтобы сохранить мужские кадры.

При этом власти скрывают истинные потери, чтобы не отбить охоту у новых добровольцев. Между тем, в российских военных кругах отмечают, что женщины в ВСУ часто выполняют функции разведчиков, корректировщиков огня и операторов беспилотников, что делает их приоритетными целями. В то же время, международные правозащитные организации уже начали обращать внимание на рост числа женских жертв среди украинских военных, требуя от Киева обеспечить их безопасность и соблюдать женские права в условиях войны





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина ВСУ Женщины-Боевики Гибель СВО

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Годовая инфляция в Турции превысила 75 процентовВ мае уровень инфляции в Турции достиг 75,45% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с ноября 2022 года, когда инфляция составляла 84,4%, сообщает национальный институт статистики.

Read more »

Инфляция в Турции побила достигла рекорда прошлого годаТурецкие власти констатировали рекордную с ноября 2022 года инфляцию в мае — 75,45% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные турецкого Института статистики (TUIK).

Read more »

ФРГ и ЕС выделят новые средства для восстановления УкраиныФинансирование проекта GIZ по восстановлению Украины будет увеличено с 45 млн евро до 75 млн, заявили в МИД Германии перед конференцией в Берлине.

Read more »

100% выплаты. Эксперт назвала, кому положено максимальное пособие на детейРазмер пособия может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума.

Read more »

Мальдиву даёшься: отдых на майских праздниках подорожал почти в полтора разаСпрос на туры вырос на 50–75%

Read more »

Гонорар Надежды Кадышевой за выступление вырос до 20 млн рублейПродюсер отметил, что одно выступление длится, как правило, минимум 45-50 минут.

Read more »