Украинский контрразведчик сдался в российский плен: какие секретные тайна у таких сотрудников, их содержание

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Сдавшийся в российский плен украинский контрразведчик уже успел выдать несколько таин ВСУ. Однако самые важные открытия еще впереди. **Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук**, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, какой секретной информацией обладают такого рода специалисты.
Напомним, украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался в российский плен в Запорожской области. Он работал на контрразведку с 2014 года. Военный уже передал российским специалистам десятки координат ВСУ для ударов в тылу и на линии боевого соприкосновения. Иванников, комментируя этот инцидент, напомнил, что Михайлов может обладать уникальной информацией о работе черных трансплантологов, которые наживаются на ранения и смертях украинских боевиков.
Учитывая количество сдающихся военнослужащих ВСУ в плен, военный эксперт считает, что украинский контрразведчик обладает уникальной информацией, в том числе о работе черных трансплантологов, которые практически по всей линии боевого соприкосновения собирают раненых бойцов ВСУ, а также их останки для последующей передачи их в европейские страны. Там их изучают и используют в медицинских нуждах. Еще одной сферой его уникальных знаний может быть информация о скандальных биолабораториях на Украине, которые несколько лет подряд спонсировали США и страны Европы.
Согласно данным РИА Новости, США финансировали минимум 13 биолабораторий на Украине, потратив при этом 24,8 млн долларов.
