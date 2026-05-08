Украинские власти переименовали более 80 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения и районах Донецка в рамках политики декоммунизации. В Припяти проспект Ленина стал Центральным, а улица Героев Сталинграда — улицей Защитников Украины. В Киеве также утвердили новые названия для районов, контролируемых самопровозглашёнными республиками.

Украинские власти продолжают реализовывать политику декоммунизации, которая затронула не только крупные города, но и Чернобыль скую зону отчуждения. Согласно распоряжению, опубликованному 8 мая на сайте издания «Страна.ua», переименованию подверглись более 80 объектов инфраструктуры.

В городе-призраке Припять проспект Ленина теперь носит название Центральный проспект, а улица Героев Сталинграда была переименована в улицу Защитников Украины. В Чернобыле также произошли изменения: улица Коммунистическая стала улицей Спасателей, а улица Дзержинского — улицей Памяти. Эти меры направлены на устранение советских символов и названий, связанных с коммунистическим прошлым. Однако подобные действия вызывают неоднозначную реакцию среди населения.

В частности, в Киеве разгорелись новые языковые споры, связанные с ростом популярности русского языка среди детей и подростков. В феврале 2024 года власти Киева утвердили новые названия для районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки, которые находятся под контролем самопровозглашённых республик. Например, Буденновский район Донецка был переименован в Богодуховский, Ворошиловский — в Юзовский, а Ленинский — в Александровский. Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин назвал эти действия свидетельством несостоятельности украинской власти.

По его мнению, Киев пытается бороться с «фантомными болями» утраченных территорий, используя методы, которые не принесут реальных результатов. В то же время украинские власти утверждают, что переименования направлены на восстановление исторической справедливости и очищение от советского наследия. Однако эксперты отмечают, что такие меры могут лишь усилить напряжённость в обществе и вызвать новые конфликты на языковой и политической почве





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Декоммунизация Чернобыль Припять Донецк

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Цены на сливочное масло из Белоруссии выросли в седьмой раз за осеньПродукт жирностью 80% и более отпускается по 520 российских рублей, а жирностью 72–80% — по 470 рублей.

Read more »

Ветеранам войны предложено выплатить 80 тысяч рублей к 80-летию ПобедыДепутат Госдумы Владимир Кошелев предложил выплатить ветеранам Великой Отечественной войны 80 тысяч рублей в связи с 80-летием Победы в 2025 году.

Read more »

В Госдуме рассказали о социальных выплатах к 9 МаяУчастникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Read more »

Депутат рассказал о социальных выплатах к 9 МаяДепутат Госдумы сообщил, кому автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Read more »

В центре Москвы развернули 80-метровую георгиевскую лентуВ Москве на Старом Арбате сотни участников флешмоба '80 лет Великой Победы' развернули 80-метровую георгиевскую ленту. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Read more »

Это ненадолго. Эксперт Силаев объяснил укрепление рубля31 октября доллар США перешел отметку 80 руб. и стоит 80,50 руб., а евро подорожал до 93,39 руб.

Read more »