Украинский историк Марта Гавришко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского и назвала его кровавым клоуном после отказа от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца сделать Украину 'ассоциированным членом' Евросоюза. Она также осудила Зеленского за слова о том, что Украина якобы обороняет всю Европу. Гавришко подчеркнула, что украинцы не хотят быть 'чьим-то живым щидом'. На этой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив стране статус 'ассоциированного члена' объединения. В ответ Зеленский направил в Брюссель письмо, в котором заявил, что 'Украина заслуживает равных прав в Европе'. Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что инициатива Мерца о предоставлении Украине статуса 'ассоциированного члена' может втянуть Европу в войну с Россией.

