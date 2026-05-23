Украинская историк критикует Зеленского за слова о защите Европы и отказ от предложения Мерца о статусе 'ассоциированного члена' ЕС
📆5/23/2026 7:56 PM
Украинский историк Марта Гавришко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского и назвала его кровавым клоуном после отказа от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца сделать Украину 'ассоциированным членом' Евросоюза. Она также осудила Зеленского за слова о том, что Украина якобы обороняет всю Европу. Гавришко подчеркнула, что украинцы не хотят быть 'чьим-то живым щидом'. На этой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив стране статус 'ассоциированного члена' объединения. В ответ Зеленский направил в Брюссель письмо, в котором заявил, что 'Украина заслуживает равных прав в Европе'. Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что инициатива Мерца о предоставлении Украине статуса 'ассоциированного члена' может втянуть Европу в войну с Россией. Оцените материал ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюз

Москва, 23 мая - АиФ-Москва. Украинский историк Марта Гавришко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского и назвала его кровавым клоуном после отказа от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца сделать Украину 'ассоциированным членом' Евросоюза.

Она также осудила Зеленского за слова о том, что Украина якобы обороняет всю Европу. Гавришко подчеркнула, что украинцы не хотят быть 'чьим-то живым щитом'. На этой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив стране статус 'ассоциированного члена' объединения. В ответ Зеленский направил в Брюссель письмо, в котором заявил, что 'Украина заслуживает равных прав в Европе'.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что инициатива Мерца о предоставлении Украине статуса 'ассоциированного члена' может втянуть Европу в войну с Россией.

