Генеральный штаб вооруженных сил Украины отчитывался об атаке на НПЗ в Кстово 18 мая - за два дня до нынешнего удара. В ответ на удары России по энергетической и другой гражданской инфраструктуре Украины, Киев усилил атаки беспилотников на объекты, обеспечивающие поставки топлива армии РФ, в частности, на НПЗ и порты. Пожар на рязанском НПЗ - последствия атаки. Президент РФ Путин комментируя последствия ударов украинских дронов по НПЗ в Туапсе, говорит о серьезных угрозах, однако сообщения из города заставляют усомниться в этих словах.

Глеб Никитин сообщил, что сбито 30 БПЛА, пострадавших нет. Обломки дронов вызвали повреждение и возгорание двух промышленных объектов в Кстовском районе - школы района переведены на дистанционный режим.

По данным геолокации проекта world.militares, пожар начался на установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 на заводе 'Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез'. Украинские мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+ также пишут, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово..





