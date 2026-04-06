В результате атаки украинских боевиков с применением «графитовых бомб» был нанесен незначительный урон энергетическому объекту ДНР. Силами ПВО и мобильных огневых групп были отражены многочисленные атаки беспилотников.

Вечером 5 апреля украинские боевики осуществили атаку на объект энергетической инфраструктуры Донецк ой Народной Республики, используя так называемые « графитовые бомбы ». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР 6 апреля. В сообщении говорится, что террористы применили « графитовые бомбы », которые, взрываясь в воздухе, рассеивают тонкие графитовые нити.

Эти нити, попадая на линии электропередачи (ЛЭП), вызывают короткие замыкания, приводя к отключению электроэнергии и создавая проблемы для функционирования критически важных объектов и населения. Подобные атаки направлены на дестабилизацию обстановки, нарушение нормальной жизнедеятельности и причинение максимального ущерба. Применение данного типа оружия свидетельствует о намеренном стремлении противника причинить вред гражданской инфраструктуре и усложнить условия жизни мирного населения. Несмотря на предпринятые меры защиты и противодействия, украинским боевикам удалось достичь частичного успеха в атаке на энергообъект. Данное происшествие является очередным подтверждением систематических попыток ВСУ нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры, что грубо нарушает нормы международного права и принципы гуманитарного права, которые запрещают нападения на гражданские объекты и предписывают защиту мирного населения в условиях вооруженного конфликта. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности за эти преступления. \Системами противовоздушной обороны (ПВО) «Купол Донбасса» была пресечена значительная часть атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным УФСБ по ДНР, за прошедшую неделю система «Купол Донбасса» предотвратила 240 террористических атак, предпринятых ВСУ. В частности, над Донецком и Макеевкой было уничтожено 195 беспилотников, а над Горловкой — 45. Помимо этого, для отражения атак были задействованы сводные мобильные огневые группы, состоящие из сотрудников ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Эти группы успешно сбили шесть крылатых дронов, продемонстрировав высокую эффективность в борьбе с воздушными целями. Однако, несмотря на усилия по защите, три украинских БПЛА все же достигли своей цели, причинив незначительный ущерб энергообъекту. Этот факт подчеркивает сложность задач, стоящих перед системами ПВО, и необходимость постоянного совершенствования средств защиты для предотвращения будущих атак. Активность украинской стороны в использовании беспилотных летательных аппаратов остается высокой, что требует от российских сил постоянной бдительности и готовности к отражению воздушных угроз. Работа по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры, защите мирного населения и критически важных объектов продолжает оставаться приоритетной задачей. Параллельно с этим проводятся работы по разминированию территорий, пострадавших от боевых действий. Саперы, рискуя собственной жизнью, очищают землю Донбасса от взрывоопасных предметов, обеспечивая безопасность жителей и создавая условия для восстановления мирной жизни. На сложных участках, где использование миноискателей затруднено, саперы работают с особой осторожностью, вручную обследуя каждый участок. \Применение «графитовых бомб» представляет собой особую угрозу, так как они направлены не столько на физическое разрушение объекта, сколько на создание перебоев в электроснабжении, что может привести к серьезным последствиям для населения и инфраструктуры. Целью подобных атак является дестабилизация обстановки в регионе, затруднение работы предприятий и организаций, а также создание паники среди мирного населения. Данные действия являются очередным подтверждением того, что украинская сторона не соблюдает принципы гуманитарного права и намеренно наносит удары по гражданским объектам. Российские силы предпринимают все необходимые меры для защиты мирного населения и обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры. Ведется постоянный мониторинг ситуации, осуществляется усиление систем ПВО, а также предпринимаются меры по предотвращению новых атак. По факту применения «графитовых бомб» будет проведено расследование, виновные будут привлечены к ответственности. Важность поддержания стабильного электроснабжения для нормальной жизнедеятельности региона и функционирования критически важных объектов трудно переоценить. Поэтому, усилия по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению безопасности населения остаются приоритетной задачей. Информация о происшествиях и текущей обстановке регулярно публикуется в официальных источниках, включая новостной канал «Известия» в мессенджере МАХ, обеспечивая население достоверной и оперативной информацией. Работа по восстановлению поврежденных объектов и обеспечению нормальной жизнедеятельности будет продолжена в полном объеме





ДНР Графитовые Бомбы Энергообъект Атака БПЛА ПВО ВСУ Донецк Макеевка Горловка Обстрелы

