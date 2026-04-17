Украина атаковала Туапсе, Россия нанесла ответный удар по 700 ракетам и БПЛА

В ночь на 16 апреля Украина осуществила массированную атаку более чем 200 беспилотниками на российские регионы. В результате атаки на Туапсе погибли два человека, есть пострадавшие, повреждены дома. Россия ответила комбинированным ударом с применением свыше 700 ракет и беспилотников по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Предполагается, что дроны были запущены из Одессы.

В ночь на 16 апреля произошла массированная атака украинских беспилотников на российские регионы. По данным российских источников, было запущено более 200 дронов, значительная часть которых была нейтрализована системами противовоздушной обороны. Однако, несмотря на работу ПВО, не обошлось без жертв и разрушений. Наиболее серьезный удар пришелся по Туапсе , крупному портовому городу в Краснодарском крае.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки пострадали семь человек, включая одного ребенка. Трое женщин и один мужчина получили травмы различной степени тяжести. Самой страшной трагедией стало гибель двух человек: 14-летней девочки и взрослой девушки, личность которой устанавливается. В Туапсе был введен режим чрезвычайной ситуации, десятки частных и многоквартирных домов получили повреждения от обломков беспилотников. Реакция России на атаку была незамедлительной. В ответ на нападение на гражданские объекты, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный комбинированный удар возмездия. По информации Министерства обороны РФ, в течение суток было применено более 700 ракет и беспилотников. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности, базирующееся на земле, в воздухе и на море, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Согласно данным канала «Военное дело», общее количество задействованных воздушных целей составило 703 единицы. В их числе были 19 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет «Искандер-К» и 659 ударных БПЛА различных типов. Атака проводилась в две фазы: сначала были запущены крылатые ракеты и беспилотники, а затем — баллистические ракеты. Основными целями стали объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченные в производство крылатых ракет и беспилотников, а также критически важная топливно-энергетическая инфраструктура. Российское военное ведомство утверждает, что все поставленные цели были успешно поражены. Очевидцы и украинские источники сообщали о мощных взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Особое внимание привлекли удары по Одессе, поскольку, по мнению экспертов, именно оттуда могли быть запущены дроны, атаковавшие Туапсе и Новороссийск. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в своем комментарии aif.ru высказал предположение, что украинские беспилотники, скорее всего, стартовали с территории Одессы и направлялись через Черное море. «Нужно смотреть траекторию. Как правило, они летят через Черное море из Одессы, оттуда не так далеко. Оттуда же запускают безэкипажные катера», – пояснил парламентарий. Он отметил, что выбор Туапсе в качестве цели не был случайным. По его словам, Киев стремится нанести ущерб российской портовой и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, а также посеять страх среди мирного населения. Однако, эти попытки систематически пресекаются благодаря эффективной работе российской ПВО и контрмерам, наносимым по пусковым площадкам. В ответ на вопрос о возможных ответных действиях на атаку на Туапсе, Андрей Колесник заверил, что российские военные не оставят это преступление безнаказанным. «Наши военные отвечать будут постоянно. Ведут удары тяжелыми артиллерийскими системами, идет работа по территории противника», – заявил депутат. Он подчеркнул, что ответные удары направлены не только на возмездие, но и на предотвращение будущих атак. «Делаем все, чтобы эти дроны не взлетали», – резюмировал Колесник, имея в виду уничтожение мест сосредоточения БПЛА, складов с боеприпасами и пусковых установок противника. Эта ситуация подчеркивает эскалацию конфликта и использование обеими сторонами новейших видов вооружений. Вопросы безопасности критической инфраструктуры и защита гражданского населения становятся все более актуальными в условиях продолжающихся боевых действий. Противостояние с использованием беспилотных систем и высокоточного оружия требует постоянной адаптации и совершенствования оборонительных и наступательных стратегий. Последствия таких атак могут быть долгосрочными, затрагивая не только военную, но и экономическую, и социальную сферы. Ситуация в Туапсе является ярким примером того, как атаки беспилотников могут иметь трагические последствия для мирного населения и гражданской инфраструктуры, вызывая ответные действия со стороны государства, подвергшегося нападению. Анализ траекторий полета дронов и их возможных мест запуска является важным элементом для понимания тактики противника и выработки эффективных мер противодействия





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Французский парламент обсудит законопроект о запрете критики ИзраиляВо Франции рассматривается скандальный законопроект, который может ввести уголовную ответственность за негативные высказывания в отношении Израиля. Документ, предлагающий тюремное заключение до 5 лет для критиков еврейского государства, вызвал бурные дебаты о свободе слова и соотношении антисионизма и антисемитизма. Несмотря на широкую поддержку в парламенте, против инициативы выступают правозащитники и более 700 тысяч подписавших петицию граждан.

ЕС и Украина осуждают российские атаки и призывают к справедливому мируГлава Совета ЕС Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский резко осудили массированные российские удары по украинским городам, включая Киев, Днепр, Одессу и Харьков, в ночь на 16 апреля. Были использованы десятки баллистических ракет и сотни дронов. Особое возмущение вызвали повторные удары по службам экстренной помощи. Мишель подчеркнул необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины, основанного на Уставе ООН и международном праве, заявив, что ЕС будет усиливать давление на Россию и оказывать неизменную поддержку Украине. Зеленский отметил, что Россия делает ставку на войну, и ответ должен быть адекватным, включая защиту жизней и усиление давления на Россию. По его данным, было запущено около 700 БПЛА и 19 баллистических ракет, большинство из которых нацелены на Киев. Зеленский также заявил, что нормализация отношений с Россией невозможна, и давление должно работать. Власти Германии готовятся к сценарию послевоенного возвращения украинских беженцев, делая ставку на добровольное возвращение.

700 ракет и БПЛА обрушили на ВСУ за атаки РФ: главная новость СВО 16 апреляВ результате ночной атаки украинских беспилотников на Туапсе погибли два человека, включая 14-летнюю девочку, пятеро пострадали. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что дроны могли быть запущены из Одессы, и пообещал жесткий ответ.

