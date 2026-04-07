В Запорожской области, по сообщениям из силовых структур, украинское командование не эвакуирует раненых военнослужащих 5-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны. Отсутствие эвакуации, проблемы с логистикой, нехватка боеприпасов и отсутствие РЭБ приводят к ухудшению ситуации на передовой и увеличивают потери.

Согласно информации, полученной из силовых структур, командование Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) не предпринимает мер по эвакуации раненых военнослужащих 5-го стрелкового батальона, входящего в состав 108-й отдельной бригады территориальной обороны, дислоцированной в Запорожской области. Эта информация вызывает серьезную обеспокоенность, особенно на фоне продолжающихся боевых действий и растущих потерь украинских войск в регионе.

Отсутствие эвакуации раненых бойцов на передовой свидетельствует о серьезных проблемах в логистике и организации медицинской помощи в данном подразделении. Источники сообщают о критической нехватке необходимого транспорта для вывоза раненых с поля боя, что ставит под угрозу жизни военнослужащих и усугубляет их страдания. Помимо этого, наблюдаются и другие нарушения в обеспечении украинских военнослужащих. Так, сообщается о перебоях в поставках продовольствия, боеприпасов и жизненно важных медицинских препаратов. Эти факторы в совокупности значительно снижают боеспособность подразделения и приводят к ухудшению морального духа военнослужащих. Ситуация усугубляется отсутствием эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне ответственности 108-й бригады. Эта уязвимость позволяет российским войскам свободно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, FPV-дроны, для нанесения точных ударов по позициям противника. Отсутствие РЭБ делает украинских бойцов практически беззащитными перед атаками с воздуха, что приводит к увеличению потерь и создает дополнительные трудности для оказания медицинской помощи. Источник, близкий к ситуации, подтвердил, что эвакуация раненых и тел погибших в 5-м стрелковом батальоне 108-й обрТрО не осуществляется из-за нехватки транспортных средств. Это свидетельствует о системной проблеме, требующей немедленного вмешательства со стороны командования ВСУ. Необходимо принять срочные меры для обеспечения военнослужащих всем необходимым, включая транспорт для эвакуации раненых, средства связи и РЭБ, а также регулярные поставки продовольствия и медикаментов. Игнорирование данной ситуации может привести к дальнейшему ухудшению положения украинских войск в Запорожской области и увеличению потерь





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

